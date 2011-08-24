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BDP'li vekiller TBMM'ye 'otopark'tan girdi!

BDP'lilerin Meclis'i boykotuyla başlayan kriz sürerken, TBMM'ye ilginç bir başvuru geldi.

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - BDP'lilerin Meclis'i boykotuyla başlayan kriz sürerken, TBMM'ye ilginç bir başvuru geldi. Yeni yasama döneminin başlamasına haftalar kala 'araç giriş kartı' için dilekçe veren Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in talebi kabul edildi.



İlk başvuru Sırrı Süreyya'dan

Akşam gazetesinden Dilek Gedik'in haberine göre; Meclis'i boykot eden BDP'lilerin TBMM'ye araç giriş kartı için başvurduğu ortaya çıktı. Milletvekillerinin TBMM'ye girişinde tanınmalarını sağlayan araç giriş kartı için BDP'den ilk başvuruyu, İstanbul'dan Meclis'e girmeye hak kazanan Sırrı Süreyya Önder yaptı. Geçen günlerde TBMM'ye dilekçe veren Önder'in bu talebi AK Partili İdare Amiri Salim Uslu'ya iletildi. TBMM'ye kayıt yaptırmadığı halde Önder'in bu talebini kabul eden Uslu, araç giriş kartı çıkartılması için talimat verdi. Ardından da giriş kartı BDP'li Önder'e iletildi.


'Hazırlık parlamentoya gelmek için'

Önder'in ardından bu defa BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'ın araç kartı isteğini içeren dilekçesi, TBMM'ye ulaştı. Demirtaş'ın talebini değerlendiren İdare Amiri Salim Uslu, yine olumlu yanıt verdi ve kartın iletilmesini sağladı. Bu girişim, TBMM kulislerinde, 'BDP'li vekillerin 1 Ekim'de Meclis'e gelmeden önceki hazırlıkları' olarak değerlendirildi. Meclis'e kayıt yaptırmayan BDP'li ve bağımsızların üç aylık maaşları ise TBMM emanetinde muhafaza ediliyor.


Bayram vetosu

AKP'den BDP'ye 'Bayram' vetosu. İktidar partisi, bayramda gerçekleşecek partiler arası bayramlaşma programında BDP'ye yine yer vermedi. Ziyaret ve kabuller, Meclis'te grubu bulunmasına karşın BDP'siz gerçekleşecek. Kurban Bayramı'nın ardından Ramazan Bayramı'nda da devam eden bu tavrın, BDP'nin terör örgütüyle arasına mesafe koymamasından kaynaklandığı belirtildi. Son olarak Kurban Bayramı'nda AKP yönetimi bayramlaşma programına BDP'yi dahil etmemişti.


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