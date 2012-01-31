BDP'li vekilin cezası onandı, Meclis'te tartışma başladı



T24 - Tutuklu Bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylanan hapis cezası, Meclis'te ilk kez yaşanan uygulama nedeniyle tartışma nedeni oldu.





Rıfat Başaran'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Aktaş, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2006 yılında düzenlenen Nevroz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davada, 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Cezanın onaylanmasının ardından, TBMM tarafından milletvekilliğinin devamı ile ilgili nasıl bir işlemin süreceği merak konusu oldu.



BDP Hukuk Komisyonu Başkanı Meral Daniş Bektaş, anayasanın 83. maddesine göre,Meclis’te oylama yapılması ve üyeliğinin düşmesi gerektiğini hatırlattı. Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu da, “Anayasanın ilgili hükmünden yararlanır ve dönem sonuna Kemal Aktaş’ı bırakmak gerekir” dedi.





