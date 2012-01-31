T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li vekilin cezası onandı, Meclis'te tartışma başladı

Tutuklu Bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylanan hapis cezası, Meclis'te ilk kez yaşanan uygulama nedeniyle tartışma nedeni oldu.

31 Ocak 2012 02:00


T24 - Tutuklu Bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylanan hapis cezası, Meclis'te ilk kez yaşanan uygulama nedeniyle tartışma nedeni oldu.

Cezası onandı, şimdi ne olacak?

Rıfat Başaran'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Aktaş, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2006 yılında düzenlenen Nevroz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davada, 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum oldu. Cezanın onaylanmasının ardından, TBMM tarafından milletvekilliğinin devamı ile ilgili nasıl bir işlemin süreceği merak konusu oldu.

BDP Hukuk Komisyonu Başkanı Meral Daniş Bektaş, anayasanın 83. maddesine göre,Meclis’te oylama yapılması ve üyeliğinin düşmesi gerektiğini hatırlattı. Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu da, “Anayasanın ilgili hükmünden yararlanır ve dönem sonuna Kemal Aktaş’ı bırakmak gerekir” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24