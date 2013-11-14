BDP'li vekile 15 yıl hapis istemi

Şanlıurfa KCK/TM davasında tutuklu bulunan ve dosyası ayrılan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savcı esas hakkındaki görüşünde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' 15 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülerek karara bağlanan Şanlıurfa KCK/TM davasından dosyası ayrılan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Ayhan ve avukatları katıldı. Duruşmayı BDP milletvekilleri Altan Tan, İbrahim Binici ve çok sayıda kişi de izledi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak'

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Duruşmada ilk olarak Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki görüşü soruldu. Savcı, sanık İbrahim Ayhan'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanığın örgüt içi konumu ve faaliyetlerinin yoğunluğu itibariyle verilmesi muhtemel ceza miktarı dikkate alınarak, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

'Tutuklanmam siyasidir'

Milletvekili İbrahim Ayhan, savunmasını Kürtçe yapmak istediğini söyledi. Tercüman aracılığıyla savunma yapan Ayhan, "Uzun bir süredir tutukluyum. Tutukluluk sebebim de siyasidir. Kendimi savunmak istiyorum ama heyet hazır değil. Heyet hazır olmadığı için savunma yapmayacağım. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunmaktayım. BDP'de çalışmam nedeniyle tutuklandım. Tutuklanmamda hukuki bir gerekçe yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'Meclis'te görevini yapması gerekirken'

Daha sonra söz alan İbrahim Ayhan'ın avukatı Servet Özen de, müvekkilinin İl Başkanlığı yaptığı dönem içerisinde BDP tüzük ve programı dışında ve telefon görüşmeleri dışında tek bir eylemi ve telefon görüşmesi olmadığını savundu. Avukat Özen şöyle dedi:

"Örgüt üyeliği suçunu oluşturacak maddi ve manevi delil söz konusu değildir. Müvekkilin Şanlıurfa'da yaşanan sıkıntılarla ilgili Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile yaptığı telefon görüşmeleri bile eylem faaliyeti kapsamına alınmış. Müvekkilimin mecliste görevini yapması gerekirken, parmaklıklar ardında olmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.