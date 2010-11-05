BDP'li vekilden polise: Kafanı patlatırım

T24 - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi (KCK/TM) davasına bugün devam edildi. Duruşmayı izleyen BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, adliyedeki görevli polislerle tartıştı. Üçer'in bağırdığı polis memuru, "Bana böyle bağıramazsınız" deyince Üçer, "Ben milletvekiliyim bana saygı göstereceksiniz. Kafanı da patlatırım" dedi.

KCK/TM ana davasınını kapsamında aralarında BDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 104'ü tutuklu 152 sanığın yargılanmasına Diyarbakır adliyesi içinde özel salonda devam edildi.

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12'nci duruşmada, tutuklu 96 sanık hazır bulunurken, 8 sanık rapor aldığı gerekçesiyle katılmazken, tutuksuz sanıklar gelmedi. Sanıklar, yoklama sırasında yine Kürtçe "Buradayım" diye yanıt verdi.

Duruşmayı BDP milletvekilleri Emine Ayna, Şerafettin Halis, Özdal Üçer ve Sebahat Tuncel izledi.



BDP'li vekilden polise hakaret

Duruşmaya verilen ara sırasında salon dışına çıkan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, görevli polislerle tartıştı.

Duruşma salonuna izleyicilerin alındığı kapıdan dışarı çıkan Üçer, polis bariyerlerini görünce, "Nereden çıkacağım dışarı?" dedi.

Görevli polis memurlarının sessizce birbirlerine bakmaları sonucu sinirlenen Üçer, "Bariyerleri açın dışarı çıkacağım" dedi. Bir polis memurunun "Şu kenardan çıkabilirsiniz" demesi üzerine, sinirlenen ve bağıran Üçer, "Hayır oradan çıkmayacağım. Ortayı açın ortadan çıkacağım" dedi.

Üçer, daha sonra "Ben milletvekiliyim böyle davranamazsınız" diyerek yeniden polise bağırdı. Bir polis memuru ise bu tepki üzerine, "Bana böyle bağıramazsınız" demesi üzerine daha da sinirlenen Üçer, "Ben milletvekiliyim bana saygı göstereceksiniz, göstermezseniz bağırırım, kafanı da patlatırım. Adını ver bana, hesabını soracağım" dedi.

Gerginlik avukatlar ve polis amirlerinin araya girmesiyle son buldu.



Duruşmadan...



Duruşmada söz alan sanık avukatları, bir aylık tahliye talebinin değerlendirme aşamasının dolduğunu belirterek, mahkemenin her bir sanık için geniş bir karar yazarak tahliye taleplerini karara bağlamasını talep etti.

Sanık avukatları adına söz alan Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, "Mahkemenin Kürtçe savunma talebimize ilişkin verdiği kararın gerekçesi yeni elimize ulaştı. Mahkemenin bu kararına itiraz etmek için süre talebinde bulunuyoruz. Bu nedenle duruşmanın Pazartesi gününe ertelenmesini ve tutuklu sanıkların tutuklululuk hallerinin geniş biçimde ele alınmasını talep ediyoruz" dedi.



"Seçim yaklaşıyor tahliye edin"

Avukat Meral Danış Beştaş da, halkın tutuklu olduğunu ileri sürürek, "Vekillerimize kefil olabiliriz. Kendileri siyasi partinin temsilcileridir. Yakında seçim de var. Korkarım, seçimde tutukluluk haline gerekçe olmaz. Dışarıdaki barış ortamına katkı sunmak için tahliye talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatları asında söz alan Tufan Gürses ise müvekilli Diyarbakır'ın Çınar İlçesi kapatılan DTP'nın eski yöneticisi Rahmi Özmen'in yanlışlıkla tutuklandığını iddia etti. Gürses, müvekillinin tahliye edilmesini talep etti.

Bugün yaklaşık 1 saat süren duruşmaya 10 dakika ara verildikten sonra mahkeme heyeti taleplerle ilgili kararını açıkladı. Heyet, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kaçma ihtimalleri olduğu gereksiyle tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına Kürtçe savunma talebinin reddine ilişkin itirazda bulunmak üzere süre verilmesi için duruşmayı Pazartesi gününe erteledi.