BDP'li vekil doktor dövdü, 'yeri gelse yine yaparım' dedi!

Eşi ve çocuğunun bulunduğu araç kaza yapan BDP Milletvekili Özdal Üçer, hastanede doktoru darp ettiği ve hakarette bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, telefonla konuştuğu vekilin olayı doğruladığını ve "Yeri gelse yine aynı şeyi yaparım" dediğini aktardı.



Van-Gürpınar karayolu Kurabaş mevkinde BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Kazada hafif yaralanan milletvekilinin eşi ve çocuğu ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üçer ve çocuğuna burada doktorlar tarafından müdahale edildi.

Kazayı duyan Özdal Üçer, beraberindeki bazı partililerle hastane acil servisine gitti.

Üçer'in serviste müdahaleyi yapan doktorla tartışarak hakaret ettiği ve ardından darp ettiği iddia edildi.

Olayı öğrenen Başhekim Vekili Volal Polat'ın Acil Servis'te Milletvekili Üçer'in sözlü hakaretlerine maruz kaldığı önü sürüldü.

Olayın duyulması üzerine Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan hastaneye giderek Başhekim Vekili Polat ve darp edilen doktorla bir süre görüştü.



Başhekim Vekili Polat: Kınıyoruz



Yazılı açıklama yapan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Voral Polat, şu ifadeleri kullandı:

“Özdal Üçer, hastanemiz acil tıp uzmanı Oğuz Eroğlu'na tekme tokat saldırmış, hem doktorumuza hem de Başhekim olarak şahsıma hakaretlerde bulunmuş ve hastane koridorlarında yankılanan küfürler savurmuştur.

Hastane çalışanları olarak millete örnek olması beklenen bir vekilin bu saldırısını kınıyoruz. Yapılan bu fiil ve sözsel saldırıları karşısında tüm hukuksal haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz.”



Bakan Akdağ: Özür dilemeli



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, konuyu NTV’nin canlı yayınında değerlendirdi.

Bakan Akdağ, şunları söyledi:

“Maalesef doğru, keşke doğru olmasaydı. Bir milletvekilinin doktoru darp ettiği, hakaret ettiği bir ortamdayız. BDP’nin şiddetin önlenmesi konusunda verdiği araştırma önergesinde Özdal Üçer’in de imzası var. Milletvekilinin kendisiyle görüştüm. ‘Öyle bir olay oldu. Hastamıza ilgisiz davranıldığı için bunu yaptım’ dedi. Sayın Milletvekili ‘Yeri gelse aynı şeyi yine yaparım’ dedi. Araştırma önergesi veren bir milletvekili bunu yaparsa Allah yardım etsin işimiz çok zor.”

Üçer’i özür dilemeye çağıran Akdağ, “Hak aramanın yolları vardır. Yanlışlık varsa bunun karşılığı doktoru dövmek, hakaret etmek olabilir mi? Sayın milletvekili kamuoyuna çıkıp özür dilemelidir. Bu, bir milletvekilinin sorumluluğudur. Sağlık çalışanlarına vurulan her fiskeyi şahsıma vurulmuş gibi algılarım” diye konuştu.

Doktorun şikâyette bulunduğunu ifade eden Recep Akdağ, “Doktor mutlaka sağlık raporu almıştır. Arkadaşlarımız şikâyetçi olmuş, haklarını arayacaklardır” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Akdağ, “Hastanelere X-Ray cihazları yerleştirmeyi bile düşünüyoruz. Özel bir hat oluşturuyoruz” dedi.



TTB: Hiçkimse hekime saldıramaz



Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada da ''Üçer'in kaza geçirdiği bildirilen eşi ve çocuğunun sağlığının iyi olduğunu umuyor ve diliyoruz. Çok net ve açık olarak söylüyoruz ki hiç kimse, hiçbir nedenle görevi başındaki hekime, sağlıkçıya saldırma hakkına sahip değildir, olamaz. Bu saldırıyı yapan milletvekili Özdal Üçer'i kınıyoruz'' denildi.



Soruşturma açıldı



Öte yandan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP Milletvekili Özdal Üçer hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Üçer'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanacak fezleke, TBMM'ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.



Tıp dünyasını sarsan cinayet



Gaziantep'te Ersin Arslan isimli bir doktor hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayın ardından doktorlar ülke çapında eylem yapmış, hastanelerde işlemler durmuştu.