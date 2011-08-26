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BDP'li vekil Kandil'e gitti

BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane beraberinde bir grup BDP’li kadınla birlikte dün sabah Kandil’e yola çıktı.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane beraberinde bir grup BDP’li kadınla birlikte dün sabah Kandil’e yola çıktı.

BDP'li vekil Kandil'e gitti
Kuzey Irak ın Kandil Dağı ndaki sivil hayat tan bir kare Reuters objektifine böyle yansıdı.

Çatışmaları durdurmak için girişimde bulunan BDP’liler, parti yöneticilerinin Öcalan ile görüşme talebinden umut kesilince Kandil yoluna düştü.

BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane beraberinde bir grup BDP’li kadınla birlikte dün sabah Kandil’e yola çıktı. Heyetin, 21 Ağustos’ta TSK operasyonunda 7 sivilin yaşamını yitirdiği iddia edilen Ranya ve diğer operasyon alanlarına giderek incelemeler yapacağı belirtildi. Heyette yer alanların yanlarına mobil telefonlarını almadığı öğrenildi.

BDP Eşbaşkanı Filiz Koçali, konuyla ilgili Radikal’e “Orada TSK’nın operasyonları var. Sivillere yönelik bir saldırı da oldu. Ancak bu basında yer almadı. Heyetimiz, hem ölenlerin ailesine başsağlığı dileyecek hem de orada yaşananlara kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.


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