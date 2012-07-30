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BDP'li vekil çatışma alanına sokulmadı!

BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan ve partililerin istekleri askerler tarafından engellendi

30 Temmuz 2012 21:31

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında günlerdir süren çatışmada ölen PKK'lıların cesetleri BDP'li bir grup tarafından alınmak istendi. BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan 'Öldürülen 2 PKK’lının ailesinin başvurusu üzerine bölgeye gidip cenazeleri almak istedik' dedi. Askerler BDP'lilerin çatışma bölgesine girmesine izin vermedi.

BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, İHD Hakkari Şubesi Başkanı İsmail Akbulut, ilçe belediye başkanları, BDP il ve ilçe yöneticilerinden oluşan bir grup çatışma bölgesine gidip inceleme yapmak ve PKK'nın kimlik kontrolü yaptığı Bağlar Köyüne gitmek isteyen grubun talepleri askerler tarafından reddedildi.

Talepleri reddedilen BDP'li grup adına açıklama yapan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan ''Bölgede yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda çok sayıda kayıp olduğu bilgisini aldık. Hatta bölgeye gidişimiz sırasında bizi durduran askeri yetkililer bölgede bir askerin yaşamını yitirdiğini söylediler. Şemdinli’den de çatışmaların yaşandığı köylere gitmek istedik. Ancak, gidemedik. Gerilla cenazelerinin halen çatışmanın yaşandığı köylerde olduğu bilgisi var. Bizim gördüğümüz manzara şu. Dağlar bombalanıyor. Yer yer ormanlıklarda ateşler yükseliyor'' dedi.

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