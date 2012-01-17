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BDP’li Tuncel’in korumasına gözaltı

KCK operasyonu kapsamında ele geçirilen 7 kiloluk patlayıcıyla ilgili olarak BDP’li Sebahat Tuncel’in koruması gözaltına alındı.

17 Ocak 2012 02:00

T24 - KCK operasyonu kapsamında ele geçirilen 7 kiloluk patlayıcıyla ilgili olarak BDP’li Sebahat Tuncel’in koruması gözaltına alındı.

17 ilde gerçekleştirilen, PKK'nın şehir yapılanması  KCK operasyonu kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki ağaçlık alanda yapılan kazıda 6 kilo 900 gram patlayıcı bulunmuştu.

Patlayıcıyla ilgili olarak BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in şoförü ve aynı zamanda koruması olan Gülten Ç. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gülten Ç. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Son KCK operasyonunda aralarında eski BDP Milletvekili Fatma Kurtulan’ın da bulunduğu 31 kişi tutuklandı.


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