BDP'li Tuncel Tokat attı, Yıldız ise taşla yol kesti!

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Sebahat Tuncel: O tokatı neden attım?

BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, taşla yol kesti!

BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel polise tokat attı.

BDP'li Milletvekili Bengi Yıldız, taşla yol kesti!

Yıldız daha sonra gazetecilerin kıendisine neden elinize tal aldınız sorusuna; 'Bakın taş atmadım ama bize gaz bombası attılar, üzerimize gelselerdi atardım' şeklinde yanıt verdi.Silopi'nin Habur Yolu kenarındaki bir boş arazide yapılan nevruz kutlamalarına yaklaşık 20 bin kişi katıldı. BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in de katıldığı kutlamalar sonrası yaklaşık 2 bin kişi, ilçe merkezinde bulunan Sanat Sokağı'ndaki barış çadırına yürümek istedi. Ancak güvenlik güçleri grubun yürümesine izin vermedi. BDP'li Milletvekili ile polis yetkilileri arasında uzun süren yapılan görüşmeler de sonuçsuz kalınca, grup yürüyüşe geçti. Bunun üzerine güvenlik güçleri de yürümekte direnen gruba gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.Tazyikli su ile ıslandığı görülen BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ile destek kuvvet olarak Şırnak merkezden gelen ve adı öğrenilemeyen görevli bir başkomiser arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında sinirlenen BDP'li Tuncel, görevli başkomisere, bağırarak tokatladı. BDP'li Tuncel ile başkomiser arasında tokat olayından sonra şu konuşmalar yaşandı:Tuncel : "... ne yapıyorsunuz? (Tokat atıyor). Ne yapıyorsunuz, ne yaptınız çocuklara?Başkomiser : Sizi uyardık. Ama uymadınız. Bize taş attınız. Biz de müdahale etmek zorunda kaldık.Tuncel : Defolun gidin buradan. Bunun hesabını vereceksiniz.Başkomiser : Bir milletvekili olarak bana tokat attınız. Siz mi anlamıyorsunuz biz mi anlamıyoruz? Sizi ikaz ettik ama dinlemediniz.Tuncel: Nerede ikaz ettiniz? Böyle arkamızı dönerken su sıkmak kalleşliktir. Sizin gibi adi, halk düşmanlığı yapmayın.Başkomiser : Terbiyesizlik yapmayın.Tuncel : Bir sürü yaralı var orda.Başkomiser : Siz taş attınız.Tuncel: Kim taş attı? Bunun hesabın vereceksiniz. Bu halka yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Vurun beni öldürün. Ben burdayım. Beni öldürün."Bu konuşmalardan da bir çözüm çıkmaması üzerine polisin göstericilere müdahalesi devam etti. Tazyikli su ve gaz bombalarıyla göstericiler dağıltıldı. Silopi İlçesi'nde mahalle aralarına kaçan göstericiler ile bunları yakalamaya çalışan polis arasındaki koşuşturma, sokak aralarında devam etti.BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Batman'daki nevruz gösterileri sırasında gaz bombası atan polise sinirlenince eline taş alıp araba durdurduğu, görüntülere yansıdı. BDP'li vekilin kıyafeti de dikkat çekiciydi.Batman'da şehirler arası otogar yanında düzenlenen Nevruz kutlamaları sonrasında Diyarbakır Caddesi üzerinde kurulan Demokratik Barış Çadırı'na yürüyüş düzenlendi. Merkeze doğru yürüyüşe geçen grup polisle çatıştı. Kalabalık, Turgut Özal Bulvarı'nı da trafiğe kapattı. Kalabalık arasından polise taş ve molotof atılması üzerine polis göstericilere müdahale etti. Yöresel kıyafet giyen ve boynuna yeşil, kırmızı, sarı renkte atkı takan BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın da göstericilerle birlikte eline taş alarak yoldan geçen araçları tehdit ettiği kameralara yansıdı. Çıkan olaylar sonrasında 60 kişi gözaltına alınmış, 200 molotof kokteyli ele geçirilmişti.