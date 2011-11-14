BDP'li Tuncel, Kartepe deniz otobüsünde öldürülen PKK'lının cenazesinde istenmedi

T24 - Elinde çivili A4 bombayla Kartepe deniz otobüsünü kaçıran Mensur Güzel’in annesi Şiti Güzel, akrabalarına “12 saat gemideymiş. Keşke bana haber verselerdi. Hem oğlumu görürdüm. Belki de ikna ederdim” diye sitem etti. “İnfaz edilmeden ikna edilebilirdi” diyen BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Şiti Güzel’e taziyede bulundu. Tuncel'i cenazede görmek istemediğini söyleyen Ancak Şiti Güzel, Tuncel'in taziyesini de kabul etmedi.



Kartepe deniz otobüsünü kaçırdıktan sonra Silivri açıklarında yapılan operasyonda öldürülen Mensur Güzel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, karayolu ile Diyarbakır’a götürüldü. Mensur Güzel’in cesedini morgda teşhis eden annesi Şiti Güzel, akrabalarına “12 saat gemideymiş. Keşke bana haber verselerdi. Hem oğlumu görürdüm. Belki de ikna ederdim” diye sitem etti. Şiti Güzel’e Adli Tıp Kurumu önünde taziyede bulunan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, “İnfaz edilmeden ikna edilebilirdi” dedi. Mensur Güzel 7 çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğuydu. Kocaeli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü üçüncü sınıftan terk etti. Annesi Şiti Güzel 4 yıldır görmediği oğlunu son kez Adli Tıp Kurumu’ndaki teşhis sırasında gördü. Şiti Güzel’in yanında akrabaları da vardı. İşlemler sürerken BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP İstanbul İl Başkanı Asiye Kolçak ve partililer de Adli Tıp Kurumu’na geldi. Cenaze aracına konulan Güzel’in cesedi, sloganlar eşliğinde, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine doğru yola çıktı.

İnfaz ettiler



Sebahat Tuncel cenaze aracının ayrılmasından sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Gemi kaçırma olayı sonrasında infaz edilen bir yurttaşımızın cenazesi için buradayız. Kürt sorunu nerededir diyen İçişleri Bakanı’nın bir kez daha bakmasını istiyorum. Sağ yakalanacakken neden infaz edildi. İstanbul Valisi farklı Kocaeli Valisi farklı açıklamalar yapıyor. Mensur Güzel’in Türkiye’nin sorununa, sayın Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarına dikkat çekmek istediği anlaşılıyor. Gemideki yurttaşların bu olayda zarar görmeden kurtulmaları güzel bir olay ama Mensur Güzel de öldürülmeden tutuklanabilirdi. Yaşam hakkı ihlal edilmiştir. Kürt sorunu çözülmediği sürece ne yazık ki daha çok insan yaşamını yitirecek. Umuyorum bundan sonra başka insanlar yaşamını yitirmez. Ne asker, ne sivil, ne de gerilla. Bir an önce barış için, halkların kardeşliği için adım atılır. Yine Anayasa sürecinin de çatışmasız ortamda sürmesi önemli.”

Kimliğin sahibi



Kartepe deniz otobüsünü kaçıran ve Silivri açıklarında düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin üzerinde bulunan kimliğin sahibi Emrah Kaplan ise Diyarbakır’da yakalandı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Diyarbakır Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla, Çınar ilçesinin Solmaz köyünde yakalanan Kaplan, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderilecek.

Oğlunu teşhis etti



Mensur Güzel’in annesi Şiti Güzel 4 yıldır görmediği oğlunun cesedini Adli Tıp Kurumu’nda teşhis etti. Şiti Güzel Adli Tıp Kurumu’ndan cenaze arabasıyla çıkarken, kapıda kendilerini bekleyen kalabalığa zafer işareti yaptı. Bu sırada kalabalıktan bir kişi terör örgütünü temsil eden bez parçasını açmak istedi. Polis hemen müdahale etti. Kalabalık, “İntikam” sloganı attı.

Telefonu inceleniyor



Terörist Mensur Güzel’in eylem sırasında kullandığı, Kaptan Cumhur Tunçel’e ait cep telefonu ayrıntılı incelemeye alındı. Telefonla birçok yeri aradığı belirlenen teröristin, bazı internet sitelerine de girdiği anlaşıldı.



