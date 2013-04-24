BDP'li Tuncel: Çekilme yarın dünyaya duyurulacak



BDP Milletvekili Sebahat Tuncel, "Çekilme yarın basın açıklaması ile dünya kamuoyuna duyurulacak" dedi.

Tuncel, sabah saatlerinde Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde cezaevi şartlarının iyileştirilmesi için 31 gündür açlık grevinde bulunan 22 mahkumla ilgili sorunları görüşmek için Tekirdağ Adliyesi'ne geldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk ile 1 saat görüşme yapan Tuncel çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adliye çıkışı açıklama yapan Tuncel, "Cezaevlerindeki açlık grevleri 31'inci gününe ulaştı. Bu konu ile ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk ile görüşme yaptık. Kendilerinin bu sorunu çözme ile ilgili iyi bir niyeti var. Çözme konusunda iradeleri yaklaşımları var. Umarız bu sorun çözülür. Cezaevine gidip arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Savcılığın bu yaklaşımını arkadaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

'Yarın dünya kamuoyuna açıklanacak'

PKK'nın 26 Nisan'da sınır dışına çekileceğini kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Tuncel, "Bir geri çekilme tartışması var. Yarın geri çekilme basın açıklaması ile dünya kamuoyuna duyurulacak. Mesele çekilip çekilmeme değil, mesele bundan sonra Kürt sorununun çözümü konusunda daha sürdürülebilir bir çalışma yapılması" dedi.