BDP'li Tan'dan, AKP'li Metiner'e: Devşirme

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bölgede yaşanan elektrik kesintilerine değindi. Halkın TEDAŞ'a gittiğini ancak sorumlulardan bir yanıt alınamadığını dile getiren Tan, "Bölgeye şu kadar yatırım yaptım, bu kadar para harcadım şunu verdim bunu verdim; sanki babasının kesesinden veriyormuşçasına her gün başımıza kakan idareye, Hükümet'e 'sen önce bölgeye doğru düzgün elektrik ver' diyoruz" dedi.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışmaya yönelikte konuşan Tan şunları söyledi:

"Kadim Ortadoğu'da bir gelenek var. Hiçbir zaman tetikçi, fedai ile uğraşılmaz, bir muhatap varsa ağadır. Onun için ben Başbakan'ın etrafındaki Osmanlı devlet geleneğinden gelen bazı devşirmeleri de bir yana bırakıyorum. Bir devşirme çıktı, hükümet adına dedi ki 'bu BDP'liler Ergenekon'un üzerine gitmiyorlar' şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. PKK 'den başlayarak bütün Kürt siyasetini de Ergenekon ile derin devletin geçmişteki yapılarıyla iç içe olmakla suçladı.

Birçok Kürt örgütleri ve siyasi yapıları var. Bunların Ergenekon ile devletle bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz. Sayın Başbakan MİT'te bununla ilgili belge ve bilgiler nelerdir? MİT Başkanı Hakan Fidan her gün Başbakan ile konuşuyor. Verdiğim soru önergesine 8 aydır cevap yok. Sayın Başbakan etrafındakilere iki de bir şov yaptıracağına elinde ne bilgi, belge varsa açıkla. Açıklamıyorsan bütün bu kirliliklerin üzerini örtüyorsun.”