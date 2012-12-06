BDP'li Tan: Ya barış ya savaş, Kürtler'in hakkı hukuku nedir, Şeriat Divanı kurup tartışalım

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Başbakan Erdoğan'ın BDP'ye yönelik sözlerini eleştirerek, "Ya Ortadoğu'da birlikte bir yaşam kuracağız, ya da kıyamete kadar savaşacağız" ifadesini kullandı.

Tan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iç ve dış siyasi gelişmelere değindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın BDP 'ye ilişkin sözlerinin ayrışmayı ve çatışmayı körüklediğini öne süren Tan, Kürtler'in büyük çoğunluğunun birlikte yaşamaktan yana olduğunu belirtti. Tan, “Ama korkarım ki çatışmaya, ayrışmaya dayalı bir Kürdistan oluşacaksa, bunu Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı yapacaktır” iddiasında bulundu.

Türkiye ve Ortadoğu'da şu an iki seçeneğin olduğunu ifade eden Tan, şöyle devam etti: “Ya Ortadoğu'da bütün mezhepler, dinler, etnik gruplar birlikte bir yaşam kuracağız, barış içinde bir Ortadoğu kuracağız, ya da kıyamete kadar savaşacağız. Sayın Başbakan artık bir barış projesinin mimarı olamayacağını ilan etmiştir.”

Gelinen son aşamada, Türkiye'nin komşularıyla ve pek çok ülkeyle ciddi problemler yaşadığını iddia eden Tan, “Uçtu uçtu kim uçtu? Enerji Bakanı Taner Yıldız uçtu. Erbil'e uçtu, Kayseri'ye düştü. Bugün Erbil'e gidemeyen bir Enerji Bakanı var. Kerkük'e gittiği için, Kürtler'in yardımıyla tutuklanmaktan kurtulan bir Dışişleri Bakanı var. Bu hükümetin, bu Sayın Başbakan'ın son kullanma tarihi bitmiştir. Enerji Bakanın Erbil'e gidemiyor, kim seni takar, kim korkar senden” şeklinde konuştu.

Başbakan'a alimleri çağırıp bir “Şeriat Divanı” kurulması önerisinde bulunan Tan, “İslam hukukuna göre Kürtler'in hakkı hukuku nedir, Şeriat Divanı kurup tartışalım. Hodri meydan, var mı yüreğin?” diye sordu.

Başbakan Erdoğan'ın Suriye'de Kuzey Irak tipi bir yapılanmaya izin vermeyeceğini söylediğini ifade eden Altan Tan, “Elinden geleni yap. Irak'ta ne yaptın ki. Barzani'den ihale almak için yalvarmaktasınız. E hadi yap bakalım; Hakkari, Mardin, Diyarbakır, İstanbul başına yıkılır” dedi.