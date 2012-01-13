BDP’li Sırrı Sakık: Bakanın Meclis’teki sözleri kurşundan da ağırdı







Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık,“İçişleri Bakanı bu kadar hakarete varan ve sizi hedef haline getiren bir açıklama yaparsa, masamıza mermi de konulur. Emrindeki polis ve korumaların böyle davranması zaten normaldir” dedi.





TBMM Genel Kurulu, son haftalarda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in BDP kanadına yönelik ağır sözlerine ve öfkeli tavrına tanıklık etti. Bakan’ın, “On para etmezsiniz”, “Bu Meclis sizi dinledi, sizin iğrenç iftiralarınızı dinledi” sözleriyle hayli gerildi.

‘Cinayeti işletenlerle soruşturanlar aynı ise’



Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan polise teslim ettiği silahın Adana Havaalanı’nda bir mermiyle kendisine teslim edildiğini TBMM kürsüsünden anlatan Muş Milletvekili Sırrı Sakık, T24’e, Samsun’dan tehdit mektubu geldiğini aktarırken, ‘Sizi kim tehdit ediyor” sorusuna, “Cinayeti işletenlerle soruşturanlar bir ise genelde failler bulunmuyor. Beni tehdit eden odakları biliyoruz ve tanıyoruz. Çok açık net ben 9 Aralık tarihinde Ankara’dan Adana’ya giderken silahımı oradaki güvenlik birimlerine teslim ettim.

“Tutanakta ‘boş silah teslim ettim”



Tutanakta boş bir silah teslim ettim. Adana’da silahımı getirip veren devleti temsil eden güvenlik görevlisiydi. Benim masama getirip bir silah ve bir tek mermi koyup gittiklerinde bu devletin dışından başka kimse yok ki, karanlık güçlerin geçmişten bugünlere kadar bir muhasebe yaptığımızda, devletten çok kopuk hareket etmediklerini biliyoruz.

“Bakanın sözleri kurşundan da ağır”



İçişleri Bakanının TBMM’deki sözlerini, “Kurşundan da ağırdı” diye nitelendiren Sakık,“Bu sözleri söyleyenler sokağı zaten tetikliyorlar. İçişleri bakanı onun emrinde olan bir polis getirip masama mermiyi koyuyor.



Sakık’ın değerlendirmeleri şöyle:





“Emrindeki polisin böyle davranması normal”



İçişleri bakanının konuşmalarıyla yan yana koyduğumuzda ortak bir noktadan bunların örgütlendiği kanısına varıyorum ben. İçişleri bakanı bu kadar hakarete varan bir konuşma yaparsa emrindeki polis ve korumaların böyle davranması zaten normaldir.

“Mermiyi nasıl koyduklarını kameradan izlesinler”



Bizi bunlarla korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu dil 1990’ların dilidir. Bu dili tanırız, bunların da neye hizmet ettiklerini biliriz. Bu olayın ortaya çıkması için çok rahat 1 saatinizi eğer ayırırsanız Ankara ve Adana’daki güvenlik kameralarını incelerseniz, mermiyi nasıl benim önüme koyduklarını görürsünüz.

“Bakan böyle yaparsa mermi de konur”



Bunları yapmıyorsunuz. Bana laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz, demagoji yapıyorsunuz. Türkiye 30 yıldır bunları yaşıyor. Bunun sorumlusu ve muhatabı ben değilim. En demokratik hakkımızı kullanıyoruz parlamentoda, bunu hakaret ve sizi hedef haline getiren bir açıklama olursa, masamıza mermi de konulur sana mektuplarla da tehdit gelir.

“Bakana mermiyi anlattım”



İçişleri Bakanıyla bunu paylaştım, kimseyle paylaşmadım. 1 ay geçti hala bu konuyla ilgili bir soruşturma açılmadı. Bana intikal eden bir şey yok. Mektup geldi, 5 Ocak’ta Samsun’dan gelen bizi tehdit eden bir mektuptu. İçişleri Bakanı’nın konuşmalarıyla yan yana koyduğumuzda ortak bir noktadan bunların örgütlendiği kanısına varıyorum ben.

“Bu dil 1990’ların dili”



İçişleri bakanı bu kadar hakarete varan bir konuşma yaparsa emrindeki polis ve korumaların böyle davranması zaten normaldir. Bizi bunlarla korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu dil 1990’ların dilidir. Bu dili tanırız, bunların da neye hizmet ettiklerini biliriz. Ankara ve Adana’daki güvenlik kameralarını incelerseniz, mermiyi nasıl benim önüme koyduklarını görürsünüz. Bunları yapmıyorsunuz bana laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz, demagoji yapıyorsunuz. Türkiye 30 yıldır bunları yaşıyor. Bunun sorumlusu ve muhatabı ben değilim. En demokratik hakkımızı kullanıyoruz parlamentoda, bunu hakaret ve sizi hedef haline getiren bir açıklama olursa, masamıza mermi de konulur sana mektuplarla da tehdit gelir.



