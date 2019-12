BDP'li Şahin: Muzur'a baraj yapmaya gelen hiç kimseye acınmayacaktır

T24

Munzur Vadisi'nde kurulacak ‘Bozkaya 1 Barajı' içinde bölgede iş makineleri tarafından sondaj çalışmasına başlandı. Özel firma olası tepkiler üzerine çalışma için güvenlik istediği Jandarma ekipleri, bölgede önlem aldı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç Köyü yakılarında sondaj çalışmalarına başlandığı duyan Tunceli'deki bir grup çevreci bölge akın etti. Kent merkezinde ses yayın cihazından anonslar yapılarak halkın bölgeye gitmeleri istendi. Anons üzerine bölgeye gidenlerin sayısı 700'ü buldu. Toplananlar sondaj makinesinin önünü kapatıp, çalışmasını engellerken, zaman zaman aracı tahrip etmeye çalıştı. Taşkınlık yapanlar yine grupta bulunanlar tarafından engellenirken, jandarma göstericilere müdahalede bulunmadı.Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin de bölgeye gelerek firma yetkilileriyle görüştü. Firma yetkilileri, sondaj çalışmasının durdurulacağını ve araçların bölgeden çekileceğini söyleyince göstericiler sakinleşti.Belediye Başkanı Edibe Şahin, toplananlara yaptığı konuşmada Munzur Vadisi üzerinde baraj yapımına izin vermeyeceklerini söyledi. Tuncelileler'in bu konuda tek vücut olduğunu söyleyen Şahin, şöyle dedi:“Buradan sesleniyoruz, kararlıyız. Bundan sonra Dersim'de hiçbir barajın yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bugün buraya gelirken son 5 dakikada duyulan haber üzerine bu kadar insan toplandı. Eğer şu ana kadar insanlarımız sessiz ve sakin duruyorlarsa nedeni bize verilen sözlerdir. Bize ‘Munzur Vadisi'nde yapılacak barajların durumu gözden geçirilecek' denildi. Ayrıca, ‘Gerekirse Tunceli'de kararlaştırılan barajlar yapılmayacak.' denildi. Halkımız bu barajlar yapılmayacak umuduyla bekliyor. Sabrımız artık çak daha fazla sınanmamalı. Bugün buradaki manzara biriken öfkenin yansımasıdır. Dersim'de herkes örgütlüdür, tek vücut olmasını, hep beraber cevap vermesini bilir. Bundan sonra biz hiçbir biçimde burada mühendisi ile işçisi ile emekçisi ile buraya çalışmaya gelen hiç kimseye acınmayacaktır. Bundan sonra bu kadar sabırlı olmayacağız. Burada yapılacak her baraj; yeni göç, yeniden yerinden etmek demek olacaktır. Tarihimizde bunu çok yaşadık. Artık yeni baraja geçit vermeyeceğiz, göç etmeyeceğiz, göç ettirilmeyeceğiz. Bunun için de buraya gelen her çalışan her kim olursa olsun bunu göz önünde bulundurmalıdır. Halkın sabrı taşımak üzeredir, hiç bir zaman bu kadar makul olunmayabilir.”Barajların yapımına yönelik açtığı davalarla tanınan çevreci avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi üzerinde yapılan tüm barajların yasal olmadığını, bugün yapılan sondajında yasal olmadıgını ileri sürdü. Yıldırım, şöyle dedi:“Munzur Vadisi'ndeki milli park alanı içinde yapımı kararlaştırılan tüm barajlar yasa dışıdır. Bunu belgeleriyle ıspatlayıp kamuoyuna sunduk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılacak barajlardan hiç bir şekilde haberdar olmadığını bize resmi yazı ile bildirdi. Vadi içinde uzun devreli gelişme planı onaylanmadığı sürece bakanlık bu barajların yapımına asla izin veremez. Bu yasal değil. Devlet milli parkı koruyup savunacağı yerde, bizler yurttaş olarak devlete karşı milli parkı savunuyoruz. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Ne olursa olsun Munzur Vadisi’ne sahip çıkacağı ve bu barajları asla yaptırmayacağız.”Bölgede toplanan göstericiler daha sonra sloganlar atarak dağıldı.