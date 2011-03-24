BDP'li Sabahat Tuncel'e 'tokat' protestosu

T24

BDP'li vekil Sabahat Tuncel başkomisere tokat attı

Sabahat Tuncel: Neden tokat attım?

Bacağındaki yarayı gösterdi

Cemil Çiçek'e yanıt

Protesto edildi

Silopi'deki Nevruz kutlamaları sırasında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner'e tokat atmasının yankıları sürerken olay bugün de Bilgi Üniversitesi’nden protesto edildi.Tuncel, üniversite düzenlenen "Başörtüsüne ve Anadile Özgürlük" konferasına katılmak için saat 12.00 sıralarında Dolapdere Kampusune geldi. Tuncel, gazetecilerin başkomisere tokat atmasıyla ilgili sorularına yanıt verdi. "Keşke tokattan öncekileri de yayınlansaydı" diyen Tuncel, kendisini bacağındaki yarayı göstererek savundu. Daha sonra salona geçen Tuncel, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Protestocu öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, Bilgi Üniversitesi'nde katıldığı konferans sırasında protesto edildi. Tuncel, üniversite düzenlenen "Başörtüsüne ve Anadile Özgürlük" konferasına katılmak için saat 12.00 sıralarında Dolapdere Kampusune geldi. Bir grup öğrencinin alkışlıyarak desteklediği Tuncel, gazetecilerin başkomisere tokat atmasıyla ilgili sorularına yanıt verdi."Keşke tokattan öncekileri de yayınlansaydı. Siz bir tokatı değerlendiriyorsunuz. Ama milletvekiline gaz bombası atılmasını değerlendirmiyorsunuz" diyen Tuncel, kendisini bacağındaki yarayı göstererek savundu. Sebahat Tuncel, bacağına gaz bombasının isabet ettiğini söyledi. Tuncel, "Meselenin medya tarafından farklı tartışıldığını düşünüyorum" dedi. Tuncel, "Ortaya çıkan durum hem kendi açımdan hem de partimiz açısından istenilen bir görüntü değil. Mesele orada bir polis memuru değil, zihniyettir. Bu düşüncenin teşhir edilmesi gerekir" diye konuştu.Tuncel, "Cemil Çiçek keşke milletvekili arkadaşımız Sevahir Bayındır'ın bacağı kırıldığında da aynı duyarlığı gösterseydi. Türkiye bu zihniyetten dolayı bu durumu yaşıyor. Biz dokunulmazlıkların kalkmasından yanayız" ifadesini kullandı.Tuncel kürsüdeki konuşmasına başlamadan önce bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Protestocu öğrenciler ile salonda Tuncel'i destekleyen grup arasında gerginlik çıktı. Olayların büyümesini araya giren güvenlik görevlileri engelledi. Protestocu öğrenciler salondan çıkarıldıktan sonra Tuncel konuşmaya başladı.