BDP'li Önder: Raci Tetik'in sesini duyduğum an 'affedemem' dedim

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "işkencecim" dediği, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Alt Komisyonu'nda dinlenen eski Mamak Cezaevi Müdürü Albay Raci Tetik için "Ne zaman ki sesini duydum, birdenbire 'Ben buna hakkımı helal edemem' noktasına geldim. Adam daha üzgünüm, değilim demeden" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, Darbe Komisyonu'nda yaşadıklarını ve hissetiklerini Milliyet gazetesi yazarı Mehveş Evin'e anlattı.

Önder, Raci Tetik'i affedemeyeceğini söyleyerek, "Karmakarışık bir haldeydim. Basınla, hatta arkadaşlarımla paylaşmadım. O gelene kadar da hiçbir şey yoktu. Geldi, gördü, hatırladım yine bir şey yoktu. Ne zaman ki sesini duydum, birdenbire 'Ben buna hakkımı helal edemem' noktasına geldim. Adam daha üzgünüm, değilim demeden" dedi.

Önder şöyle konuştu:

"Eğer deseydi ki 'üzgünüm'... Bakın 'pişmanım' değil. Samimi olarak üzüldüğünü, duruma aydığını görseydim... Bunun, kişisel alanları ilgilendiren bölümden daha fazla bir yansıma alanı var. Yeni işkenceciler için bir engel oluşturur. O anlamda kıymetlidir. Ne olur ki biz onunla kişisel hesabımızı görsek? Ben de kalksam ona beş 10 cop vursam, ne olur ki? Üzüntü duyduğunu bilseydim, topluma dönük kendi kişisel alanımda helalleşmeyi düşünebilirdim. Ama bırak onu, 'oğlum olsa ona da yapardım' noktasında duruyor. Böyle bir körleşme içindeler."



'Darbe Komisyonu göstermelik bile değil'



TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nu eleştiren Önder, "12 Eylül Alt Komisyonu bekleneni veremedi" dedi. Önder "Göstermelik bile değil. Bu kadar işkenceci var, pek azı dinlenebildi. Buna bir mani yok Kaynak sıkıntısı olmayan tek dönem 12 Eylül. Alt komisyon kendinden bekleneni veremedi bence. Radikal’de (bugün) çıkan yazımda da belirttim, bundan hayır çıkabilmesi için bir yüzleşme, hakikat komisyonuna dönüşmesi lazım" dedi.

'Tetik, bilfiil işkencecimdir'

Raci Tetik'in komisyona bilgi vermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, "Benim bilfiil işkencecimdir. Sadece benim değil, Mamak Cezaevi'nden geçen binlerce insanın da... Ayrıca iki yoldaşımızın da ölümünden sorumlu bir özel harp mensubudur. Kıbrıs'taki görevinden sonra ödüllendirilerek, Mamak'a gönderilmiştir” demişti.



Raci Tetik kimdir?



TBMM Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun 12 Eylül alt komisyonu tarafından önceki gün dinlenen emekli Albay Raci Tetik, 12 Eylül askeri darbesinin yapıldığı dönemde Mamak Askeri Cezaevi Müdürü olarak görev yapıyordu.

12 Eylül darbesinin en büyük işkencehanelerinden biri olarak gösterilen Mamak Cezaevi’nde çok sayıda siyasi işkenceden geçirilirken, İlhan Erdost ve Mustafa Yalçın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi işkenceler neticesinde yaşamını yitirmişti.

1988 yılında Milliyet’e konuşan Tetik, “Mamak’ı isteyerek, severek yapmadım. Ama ben o şekilde yapılması gerektiğine inandım. Yukarısı öyle uygun bulmuş, beni tayin ettiler. O talihsiz olaylara ben de çok üzüldüm. Ama bu bir savaştır. Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz” demişti.

12 Eylül darbesini gerçekleştirenlere yargı yolunu açan anayasa değişikliğine ilişkin referandumun kabul edilmesinin ardından Tetik hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu.

Yıllardır izine rastlanmayan Tetik’in GATA’ya bağlı Çamlıca Huzurevi’nde kaldığını Star gazetesi açıklamıştı.