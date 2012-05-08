BDP'li Önder: Kozmik Oda'ya girip, darbe belgelerini inceleyelim

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun BDP’li Üyesi Sırrı Süreyya Önder, “‘Kozmik Oda’ya girelim. Arşivini inceleyim” dedi. “‘Seferberlik ve Tetkik Dairesi, ‘kozmik oda’ diye tabir ediliyor. Biz buraya girip bilgi ve belgeleri inceleyelim” diyen Önder, “Bunu yaparsak, ağa da, paşa da biziz” diye konuştu.

Türkiye’de darbelerin arka planını araştırmak üzere kurulan Araştırma Komisyonu, izlenecek yol ve yöntemi belirlemek için toplandı. Başkanlık Divanı’nda muhalefetten kimseye yer verilmemesi eleştiri konusu oldu. Muhalefet, komisyona davet edilecek isimlerin tüm komisyon üyeleri tarafından belirlenmesini istedi. 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve muhtıralarla ilgili alt komisyon kurulmasına karşı çıktı.



Önder’den, Bülent Akarcalı Mamak Cezaevi anısı



Komisyon da, cezaevlerinde yatan milletvekilleri anılarını tazeledi. BDP’li Sırrı Süreyya Önder, Turgut Özal’lı 1984 yılında Ankara Mamak Cezaevi’nde o dönemin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı ve komisyon heyetinin cezaevi ziyareti ve ziyaret sonrası medyaya yaptıkları açıklamaları anlattı. Önder şunları söyledi:

“1984 yılında Mamak Cezaevi’nde 4 No’lu koğuşta yatıyordum. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bülent Akarcalı ve komisyon heyetinin şikayetler üzerine inceleme yapacağını öğrendik. Heyetle görüşmek için her şeyi göze aldım. Bizim koğuşa geldiklerinde, işkence yaptıklarını söyledim. Tabutluk var dedim. İki kat aşağıda kadın tutukluların hallerine dikkat çektim.



‘Siz kirli su gibisiniz’



Komisyon Başkanı Akarcalı, bize, “Siz kirli su gibisiniz. Artık bu ülke kirli sulardan kurtuluyor. Taze sular geliyor” dedi. Ardından da çıkıp gittiler. Gittikten sonra tabi bizi dövdüler.