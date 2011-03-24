-BDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN OTURMA EYLEMİ BATMAN (A.A) - 24.03.2011 - Batman'da BDP Grup Başkanvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata ile Belediye Başkan Vekili Serhat Temel, trafiğe açık yolda oturma eylemi başlattı. BDP İl Başkanlığınca Turgut Özal Bulvarı'ndaki boş alanda 15 Mart'ta kurulan ve ''Demokratik Çözüm Çadırı'' adı verilen çadır, Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararına istinaden Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece söküldü. Sabah bir grup partiliyle basın açıklaması yaptıktan sonra bölgeden ayrılan BDP Grup Başkanvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata, daha sonra kitlesel açıklama yapmak üzere tekrar alana geldi. Toplanmaya başlayan gruba, polis dağılmaları yönünde önce uyarıda bulundu. Grubun dağılmaması üzerine polis, milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata ile Belediye Başkan Vekili Serhat Temel dışındaki yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında BDP İl Başkanı Saadet Becerikli de bulunuyor. Müdahalenin ardından Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata ile Belediye Başkan Vekili Serhat Temel, Turgut Özal Bulvarı'nda yolda oturma eylemi başlattı. Polisin ikna çabalarına rağmen Yıldız, Ata ve Temel eylemini sürdürdü. Bunun üzerine polis, yolu trafiğe açtı. Yıldız, Ata ve Temel'in trafiğe açık yoldaki oturma eylemi sürüyor.