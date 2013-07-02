BDP'li Kışanak: Lice'de yaşananlar süreci tıkayabilir

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Lice'de karakol yapımında yaşanan gerginliğe ilişkin "Uyuşturucuyla mücadele etmek için geri çekilme süreci mi beklendi? Bu geri çekilme süreci sükunetle tamamlansa, ondan sonra bu işi yapsa çok mu büyük şeyler kaybedilecek. Bunlar hiç inandırıcı değil" dedi.

Kışanak, parti genel merkezinde "Denge ve denetleme ağı" heyetiyle yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Lice'deki olayları hatırlatarak söz konusu olayın uyuşturucu operasyonlarına karşı çıkanlarca yapıldığına yönelik söylemlere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kışanak, Lice'de yaşanan olayı "çok vahim" olarak nitelendirdi.

İlçede yaklaşık 1,5 aydır askeri hareketliliğin, operasyonların olduğunu belirten Kışanak, "Uyuşturucuyla mücadele etmek için geri çekilme süreci mi beklendi? Bu geri çekilme süreci sükunetle tamamlansa, ondan sonra bu işi yapsa çok mu büyük şeyler kaybedilecek. Bunlar hiç inandırıcı değil" diye konuştu.

Bu tür açıklamaları "askeri hareketliliği gizleme yaklaşımı" olarak nitelendiren Kışanak, olayda can kaybının yaşandığını hatırlattı. Kışanak, Lice'deki olayın "bir kırılmaya neden olabileceğini" öne sürerek, şöyle konuştu:

"Süreci tıkayabilir. Bunun üzerini başka hiçbir gerekçeyle örtemezler. Kaymakam çıkıp 'köylüler kendi arasında kavga etmiş. Birbirini vurmuş' diye açıklama yapıyor. Bu kaymakam hala o koltukta oturuyor. Sen Lice'den 10 dakikalık mesafede ne yaşandığını bilmiyorsan bunun iki izahı olabilir. Bir, sen bu olayı örtmek istiyorsun, iki bihabersin her şeyden. İkisi de senin o koltukta oturmaman için temel gerekçedir. O kaymakamın hala o koltukta oturuyor olması bu ülke için büyük bir hatadır."

Bir gazetecinin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Lice'deki olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, sorumlu varsa gereğinin yapılacağına yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kışanak, bu açıklamanın önemli olduğunu belirtti. Kışanak, açıklamanın, yaşanan olayın vahameti ile de orantılı olmadığını savunarak, "Verilmesi gereken tepki, bu soruşturmanın selameti için derhal o karakol komutanının açığa alınmasıdır" dedi. Kışanak, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan çıkıp gerçekten barış sürecini ilerletmede kararlı mı, değil mi bunun cevabını verecek. Ya bitirsin süreci ya da süreci ilerletecek adımlar atsın. Bu artık daha fazla rolantide bırakılarak, kendiliğine bırakılarak yönetilecek bir süreç değil. Gelinen aşamada görüyoruz ki giderek gerilimler artıyor. Buna pozitif anlamda bir müdahale etmek lazım. Bu konuda sorumluluk da büyük ölçüde hükümete düşüyor."