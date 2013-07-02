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BDP'li Kışanak: Lice'de yaşananlar süreci tıkayabilir

Lice'de 1,5 aydır operasyonların olduğunu belirten BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak: Uyuşturucuyla mücadele etmek için geri çekilme süreci mi beklendi? Bunlar hiç inandırıcı değil

02 Temmuz 2013 02:57

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Lice'de  karakol yapımında yaşanan gerginliğe ilişkin "Uyuşturucuyla mücadele etmek için  geri çekilme süreci mi beklendi? Bu geri çekilme süreci sükunetle tamamlansa,  ondan sonra bu işi yapsa çok mu büyük şeyler kaybedilecek. Bunlar hiç inandırıcı  değil" dedi.

Kışanak, parti genel merkezinde "Denge ve denetleme ağı" heyetiyle yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin  sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Lice'deki olayları hatırlatarak söz konusu olayın  uyuşturucu operasyonlarına karşı çıkanlarca yapıldığına yönelik söylemlere  ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kışanak, Lice'de yaşanan olayı "çok  vahim" olarak nitelendirdi.

İlçede yaklaşık 1,5 aydır askeri hareketliliğin, operasyonların  olduğunu belirten Kışanak, "Uyuşturucuyla mücadele etmek için geri çekilme süreci  mi beklendi? Bu geri çekilme süreci sükunetle tamamlansa, ondan sonra bu işi  yapsa çok mu büyük şeyler kaybedilecek. Bunlar hiç inandırıcı değil" diye  konuştu.

Bu tür açıklamaları "askeri hareketliliği gizleme yaklaşımı" olarak  nitelendiren Kışanak, olayda can kaybının yaşandığını hatırlattı. Kışanak,  Lice'deki olayın "bir kırılmaya neden olabileceğini" öne sürerek, şöyle konuştu:

"Süreci tıkayabilir. Bunun üzerini başka hiçbir gerekçeyle örtemezler.  Kaymakam çıkıp 'köylüler kendi arasında kavga etmiş. Birbirini vurmuş' diye  açıklama yapıyor. Bu kaymakam hala o koltukta oturuyor. Sen Lice'den 10 dakikalık mesafede ne yaşandığını bilmiyorsan bunun iki izahı olabilir. Bir, sen bu olayı örtmek istiyorsun, iki bihabersin her şeyden. İkisi de senin o koltukta oturmaman  için temel gerekçedir. O kaymakamın hala o koltukta oturuyor olması bu ülke için  büyük bir hatadır."

Bir gazetecinin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Lice'deki  olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, sorumlu varsa gereğinin yapılacağına  yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kışanak, bu  açıklamanın önemli olduğunu belirtti. Kışanak, açıklamanın, yaşanan olayın  vahameti ile de orantılı olmadığını savunarak, "Verilmesi gereken tepki, bu  soruşturmanın selameti için derhal o karakol komutanının açığa alınmasıdır" dedi.  Kışanak, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan çıkıp gerçekten barış sürecini ilerletmede kararlı mı,  değil mi bunun cevabını verecek. Ya bitirsin süreci ya da süreci ilerletecek  adımlar atsın. Bu artık daha fazla rolantide bırakılarak, kendiliğine bırakılarak  yönetilecek bir süreç değil. Gelinen aşamada görüyoruz ki giderek gerilimler  artıyor. Buna pozitif anlamda bir müdahale etmek lazım. Bu konuda sorumluluk da  büyük ölçüde hükümete düşüyor."

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