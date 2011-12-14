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BDP'li Karataş serbest ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 20:27

-BDP'li Karataş serbest ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski BDP Eskişehir İl Başkanı Yusuf Karataş serbest bırakıldı. KCK soruşturması kapsamında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gözaltına alınan Karataş, hakkında yol tutuklaması kararı alınarak, Ankara'ya getirildi. Cumhuriyet savcısının ifadesini aldığı Karataş, ''terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak'' suçlamalarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Karataş, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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