-BDP'li Kaplan kürsüde bardağı kırdı TBMM (A.A)- 10.12.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin sözlerine sinirlenerek, konuşma yaptığı kürsüdeki bardağı kırarak fırlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere iade ettiği sporda şike cezalarını indiren kanunun TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri, Canikli ile Kaplan'ın tartışmasına sahne oldu. Kanunun 1. maddesinin görüşmeleri üzerinde söz alan Canikli, kendisinden önce konuşan Kaplan'ın, ''şike soruşturmasına'' ilişkin iddianamede adının geçtiğini söylediğini belirtti. Elindeki iddianameyi gösteren Canikli, adının bir yerde, iki eski Giresun Spor Başkanı'nın telefon konuşmasında geçtiğini kaydetti. Canikli, başkanlardan birinin diğerine, ''İki sefer yönetim ertelendi, bana bırakıp gitmedin, Olgun Aydın Peker seni tehdit ettiğin için gittin. Giresun'da senin Peker tarafından tehdit edildiğini, ondan dolayı gittiğini herkes biliyor. Vali'ye de açtın, Nurettin Canikli'ye de açtın, beni Peker tehdit etti diye'' dediğini aktardı. Canikli, ''iddianamede adı karışmak'' söyleminin, hukuken her anlama gelebileceğini belirterek, ''Onurlu insan böyle iddiada bulunurken, bütün açıklığıyla ortaya koyar. Ayak oyunlarıyla, bu şekilde alicanbaz oyunlarıyla, onursuz şekilde olmaz, ayıptır. Bir de hukukçu olduğunuzu söylüyorsunuz, böyle hukukçu olur mu? Böyle ancak hukuk teröristi olur. Böyle mantık, insan, milletvekili olur mu? Utanın, buradan özür dileyin. Böyle terbiyesizlik olmaz'' diye konuştu. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan Kaplan, burada, herkesin ağzından çıkanın kulağının duyması gerektiğini ifade etti. Canikli'nin adını, iddianamede kendisinin değil, savcıların yazdığını ifade eden Kaplan, ''İddianamede var mı yok mu? Sanıktır, 'şununla suçlanıyor' demedim. Hükümetin atadığı Federasyon Başkan Yardımcısı da sanıktır, partinizin içinde seçilmişler de var; sanıktır. Sayın Canikli, siz kalkıp bu kürsüde hakaret ediyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Sözlerinizi geri almanız lazım. İddianame yer aldınız mı almadınız mı; iddianamade yer almanızdan niye gocunuyorsunuz? Doğruyu söylediğimizde kürsüden gelip bize hakaret edip, küfredip, tehdit edip, çoğunluğunuza güvenerek susturacağınızı zannediyorsanız, ona kalkışmayın'' dedi. Süresinin sona ermesine rağmen konuşmasına devam eden Kaplan'ı, Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam uyardı. Canikli'nin sözünü geri almasını isteyen Kaplan, ''Hakaret de tehdit de edemezsiniz'' dedi. Kaplan, kürsüde bulunan su bardağını alarak sert bir şekilde kürsüye vurdu. Kaplan daha sonra, kırılan bardağın parçalarını kürsünün önüne doğru fırlattı. Bunun üzerine BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kürsüye koşarak, Kaplan'ı sakinleştirmeye çalıştı. BDP'liler Kaplan'ı tutmaya çalışırken, Kaplan, ''Özür dileyecek, sözünü geri alacak'' diye bağırdı. Sağlam, birleşime ara verdi, Kaplan da milletvekilleri tarafından kulise çıkarıldı.