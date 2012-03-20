BDP'li Kaplan: Bayramı kutlamak için fetva mı bekleyeceğiz?

T24 - BDP Şırnak Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Antalya'da partisinin nevruz kutlamaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Bayramlar izne tabi değildir. Bayramlar için izin verilmez. Sultan efendilerinin fetvasını mı bekleyeceğiz bayramı kutlamak için?" dedi.

Hasip Kaplan, 'Alanlar bizimdir, meydanlar bizimdir. Aslını inkar eden bayramını inkar eden, kutlamayan, kutlama becerisi görmeyen iktidarı buradan kınıyorum.' dedi

BDP Milletvekili Hasip Kaplan, valiliğin izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasına rağmen, kentin gecekondu yerleşiminin en yoğun olduğu Kepez İlçesi’nde BDP tarafından yapılacağı açıklanan nevruz kutlamalarına katılmak için Antalya’ya geldi. BDP Kepez İlçe teşkilatı önünde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 350 kişi tarafından karşılanan Hasip Kaplan, burada yaptığı açıklamada nevruzun Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlandığını söyledi.

Diğer partilerin ve iktidarın nevruz kutlama diye bir geleneği olmadığını kaydeden Milletvekili Kaplan, "AK Parti’nin nevruz kutlama diye bir geleneği, kültürü, kimliği yok. Aslını inkar eden bir yaklaşım içinde ve bu nedenle bizlerin nevruz kutlamalarına 10 yıllık iktidarı içinde engel çıkartıyor. Bayramlar izne tabi değildir. Bayramlar için izin verilmez" dedi.

İktidarın "Kutlayamazsınız" açıklamalarına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir hafta süren bir kutlama programı açıkladığını, Eyüp Belediyesi’nin dün bir kutlama gerçekleştirdiğini kaydeden BDP’li Milletvekili Kaplan, "AK Parti iktidarı der ki ’Kutlayamazsınız’ ama bakanlar Çırağan Sarayı’na gidip kutlayabiliyor. Bu çifte standart bu düşmanca yaklaşım, kendi halkına saldırgan yaklaşım kabul edilemezdir" diye konuştu.

Kutlamaların üzerinde hassasiyetle durduklarını, coşku ve barış içinde kutlamak istediklerini ve atanmışların da buna hassasiyet göstermesini isteyen Milletvekili Kaplan, Antalya’da dün bir mahallede gerçekleşen kutlamada 20 gözaltı olduğu belirten hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Sultan efendilerinin fetvasını mı bekleyeceğiz bayramı kutlamak için? Sultan efendilerinin ve onun hakikaten Türkiye için bir zul olan bakanının, milletini can ve mal güvenliğinden sorumlu olup can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan bir bakanının yasadışı emirleri, direktifleri, genelgeleri ile bizim partinin 15 gün önce de yaptığı bütün programları, planları altüst ederek provoke ederek gerginlik yaratarak bugüne getirmiş durumdalar. Biz buna zemin vermeyeceğiz?"

Alanlar bizimdir

Antalya’da gerçekleştirilecek kutlamalar için yetkilerle partililer arasında gerekli görüşmelerin yapıldığı, alanın yasaklanması halinde bütün Antalya’nın kendileri için alan olduğu belirten Hasip Kaplan, "Alanlar bizimdir, meydanlar bizimdir. Aslını inkar eden bayramını inkar eden, kutlamayan, kutlama becerisi görmeyen iktidarı buradan kınıyorum. Hem kutlamıyorsun, hem aslını inkar ediyorsun, hem bayramını inkar ediyorsun, hem de kutlamak isteyenlere saldırı emrini veriyorsun. Bu ayıptır, zulümdür. Bu diktatörlerin yaptığı şeylerdir. Bundan vazgeçin diyoruz. Halaylar, türküler bölmez" diye açıklamalarını sürdürdü.

Eyüp Belediyesi’nin kutladığı nevruzdan rahatsız olmadıklarını aksine sevindiklerini kaydeden Kaplan, "Siz neden kendi yurttaşlarınızın kutlamalarından gocunuyorsunuz, tedirgin oluyorsunuz, saldırıyorsunuz diye hükümeti buradan şermezar ediyorum. Yani eleştiriyorum, kınıyorum" dedi.

Polis barikat kurdu

Parti binası önündeki kalabalık, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Karatay Lisesi yanındaki alanda yapılacak miting yerine doğru yürüyüşe geçmek üzere hazırlık yapıyor. Polis ise miting alanı ile parti binası arasındaki yolda barikat kurdu.