BDP'li kadınlardan Uludere protestosu

T24 -

Aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in de bulunduğu yaklaşık 300 kadın, akşam saatlerinde Taksim Tramvay Durağı’nda toplandı. Yapılan basın açıklamasının ardından Galatasaray’a yürümek isteyin gruba izin verilmedi.Eylemciler, bunun üzerine oturma eylemi yaptı. Polis ablukasındaki oturma eylemi yaklaşık bir saat sürdü. Oturma eyleminin ardından grup, Tarlabaşı Bulvarı’na doğru yönelerek BDP İstanbul İl Başkanlığı binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık slogan atan grup Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi.Bu sırada emniyet müdürlüğü önünde bir kadın gösterici polis tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Tuncel ve grup duruma tepki göstererek BDP İstanbul İl Başkanlığı’nın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. İfadesi alınan genç kadın daha sonra serbest bırakılarak guruba katıldı. Eylemcinin serbest bırakılmasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.