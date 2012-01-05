T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li kadınlardan Uludere protestosu

BDP üyesi bir grup kadın, Şırnak Uludere'de 35 kişinin savaş uçaklarının bombardımanı sonucu

05 Ocak 2012 02:00

T24 - BDP üyesi bir grup kadın, Şırnak Uludere'de 35 kişinin savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldürülmesini, Beyoğlu'nda düzenledikleri eylemle protesto etti.

BDPli kadınlardan Uludere protestosu

Aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in de bulunduğu yaklaşık 300 kadın, akşam saatlerinde Taksim Tramvay Durağı’nda toplandı. Yapılan basın açıklamasının ardından Galatasaray’a yürümek isteyin gruba izin verilmedi.

Eylemciler, bunun üzerine oturma eylemi yaptı. Polis ablukasındaki oturma eylemi yaklaşık bir saat sürdü. Oturma eyleminin ardından grup, Tarlabaşı Bulvarı’na doğru yönelerek BDP İstanbul İl Başkanlığı binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık slogan atan grup Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi.

Bu sırada emniyet müdürlüğü önünde bir kadın gösterici polis tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Tuncel ve grup duruma tepki göstererek BDP İstanbul İl Başkanlığı’nın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. İfadesi alınan genç kadın daha sonra serbest bırakılarak guruba katıldı. Eylemcinin serbest bırakılmasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24