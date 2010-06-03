'BDP'li kadın vekilin saldırı sırasında kalçası kırıldır'

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Silopi'de polis terörü: BDP'li Bayındır yaralandı

Anons aracına gaz bombası atıldı

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da 2. madde üzerinde yaptığı konuşmada, Birdal'ın bu açıklamasına rağmen Meclis Başkanvekili'nin ve milletvekillerinin geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını belirterek, buna isyan ettiklerini ifade etti.Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani'nin, Türkiye ziyaretine işaret eden Sakık, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Irak'a yaptığı bir ziyaret sırasında Barzani ile çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Sakık, ''Davutoğlu, Barzani duruyor. Türk bayrağı, Irak bayrağı ve Kürt Federal Meclisinin bayrağı var. Bugün davet ediyorsunuz, Türk bayrağını koyuyorsunuz ama oranın bayrağı konulmuyor. Uluslararası arenada mahkûm olan Sudan Devlet Başkanı, devlet protokolüyle karşılanıyor'' diye konuştu.Sakık'ın konuşmasından sonra birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, TBMM'nin, milletvekillerine yapılan her türlü saldırıyı her zaman kınadığı gibi bunu da kınadığını ifade etti.Konuyu daha ayrıntılı öğrendikten sonra açıklama yapmak istediğini söyleyen Mumcu'ya, Birdal, kendilerine itibarın olup olmadığını sordu. Mumcu, TBMM'nin, milletvekillerine yapılan saldırıyı görmezden gelemeyeceğini kaydetti.Tasarının görüşmeleri 3. madde üzerinden devam ederken Birdal'ın TBMM'de dile getirdiği olayla ilgili olarak Fırat Haber Ajansı'nın "Silopi'de polis terörü: BDP'li Bayındır yaralandı" (3 Haziran 2010) haberi şöyle:BDP Silopi İlçe Örgütü'nün Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği ve 10 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşe polisin saldırısıyla başlayan çatışmalar sürüyor. BDP anons aracına gaz bombası atıldığı saldırı sonucu yaralanan BDP’li milletvekilleri Sevahir Bayındır ile Hasip Kaplan’nın da aralarında bulunduğu onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Bayındır'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.BDP Silopi İlçe Örgütü'nün artan askeri operasyonları protesto etmek ve Abdullah Öcalan'ın, "Muhatap bulamadığımı için çekiliyorum" açıklamasına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği yürüyüşe BDP milletvekilleri Sevahir Bayındır, Hasip Kaplan ve Hamit Geylani, Şırnak il ve ilçe belediye başkanı, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra 10 bin kişi katıldı.10 bin kişilik grup, Abdullah Öcalan'ın dev posterleri ve öldürülen Kürt çocukları ile fotoğraflarını taşıdı. Sloganları ile yürüyüşe geçen kitlenin önü Dörtyol Kavşağı'nda polis tarafından kesildi. Polisin uyarı yapmadan tazyikli su, gaz bombası ve coplarla kitleye müdahele etti.Olaylar sırasında aralarında BDP Milletvekilleri Sevahir Bayındır ile Hasip Kaplan’ın da bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Ayağından yaralanan Sevahir Bayındır baygın bir şekilde sedye ile ambulansa alınarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayındır'ın durumunun ciddi olduğu belirtilirken, BDP'li vekil Hasip Kaplan da atılan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlar arasında gaz bombasının isabet etmesi sonucu yaralanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) mühabirleri Jihat Akça ile Velat Özer’in de bulunduğu bildirildi.İlçede gerginlik devam ettiği bildirildi.