BDP'li Hasip Kaplan'la emniyet müdürü arasında tartışma çıktı

T24 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile bir emniyet amiri arasında tartışma çıktı.

Cizre'de 20 Mart'taki izinsiz Nevruz kutlamalarında gözaltına alınanlara destek vermek için ilçeye gelen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şırnak milletvekili Hasip Kaplan, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Van Milletvekili Özdal Üçer, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, İsviçre Sol Parti üyesi Yekbun Alp ve Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt parti binasına uğradıktan sonra adliyeye yürümek istedi.

Etkinliğin izinsiz olduğunu ve sadece milletvekillerinin yürüyebileceğini belirten emniyet yetkilileri ile BDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Uçar ile görüşen milletvekillerinin adliyeye gitmelerine izin verildi. Ancak diğer partililer de milletvekilleriyle yürümeyi sürdürünce polis, Dörtyol Kavşağı'nda grubu bir kez daha uyardı.

Bunun üzerine Hasip Kaplan ile Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet amiri arasında tartışma çıktı. Ardından BDP'li milletvekilleri, polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına ulaştı.

Kaplan, savcı ile görüşmek için adliyeye gireceği sırada beraberindekilerin binanın bahçesine alınmadığını görünce emniyet amiriyle tartışmaya başladı. Emniyet amirinin de karşılık vermesiyle uzayan tartışma, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Uçar'ın araya girmesiyle sona erdi. BDP'li milletvekilleri, daha sonra gözaltılarla ilgili savcıdan bilgi almak üzere adliye binasına girdi.