BDP'li Hakkari Başkanı: Başbakan'a dava açacağım

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari mitingi sırasında kepenklerin belediye tarafından zorla kapattırıldığı yönündeki sözlerine Belediye Başkanı BDP'li Fadıl Bedirhanoğlu tepki gösterdi. Badirhanoğlu, "Başbakan bunu ispat edemezse onu müfteri ilan edeceğim, gerekirse dava açacağım" dedi.





Başbakan Erdoğan'ın 21 Mayıs günü Hakkari'de yaptığı miting öncesi kepenklerin tamamı kapatılmıştı. Başbakan Erdoğan da mitingteki konuşması sırasında bu eylemin belediye tarafından zorla yaptırıldığını ve belediyenin kepenkleri kapattırdığını söylemişti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, bugün bir basın açıklaması yaparak Başbakan Erdoğan'a cevap verdi. Bedirhanoğlu, "Başbakan Erdoğan, Hakkari ve Urfa'daki konuşmalarında 'Bu kepenk kapatma değil kepenk kapattırmadır. Belediye kepenk kapattırıyor, kapatmayanlara da ertesi gün zabıta göndererek ceza kestiriyor' diyor. Başbakan'ın sarfettiği bu sözler büyük bir yalandır. Kimse ima yoluyla da olsa kepenk kapatmayla ilgili bir söz sarf ettiğimi iddia edemez. Bununla beraber hiç kimse kepenk kapatmadığı için zabıtanın bir esnafa ceza kestiğini iddia edemez. Bunu ilk iddia eden Başbakan olmuştur. Ben Başbakan'ı bu iddiasını ispat etmeye çağırıyorum. Eğer bu iddiasını ispat edemezse onu müfteri ilan edeceğim. Ayrıca sarf ettiği bu iftiraya karşı avukatlarımla görüşüp gerekirse dava açacağım" dedi.



Kürtler İslam'dan önce Zerdüşt'tü

Bedirhanoğlu, Kürtler'in İslam'dan önce inancının Zedüşt olduğunu da söyleyerek, "Herkesin kökeninde İslam'dan önce bir inanç vardır. Kürtlerin İslam'dan önce inançları Zerdüştlük olduğu doğrudur. Ama şimdi Kürtler Müslüman milletler içinde dinine en bağlı ve dürüst insanlar olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca din alimleri ehliyetli ve dini iyi bilen insanlardır. Devlet kontrolü dışında yaptıkları cuma namazları en makul namazlardır" dedi.



