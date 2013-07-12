BDP'li Gür: Yerel seçimden sonra özerkliği kutlayacağız

BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, PKK’lı Mehmet Kaplan’ın cenazesinin toprağa verildiği yerde yaptığı konuşmada, Mart 2014’te yapılacak yerel seçimin sonrasında özerkliği kutlayacaklarını söyledi.

Geçen yıl Kato Dağı’nda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen PKK’lılar "Nergiz Cizre" kod adlı Nergiz Karahan ile "Mehmet Goyi" kod adlı Mehmet Kaplan’ın cenazeleri, bir grup PKK’lı tarafından Beytüşşebap’ta geçen hafta düzenlenen Koyun Kırkma Kültür ve Doğa Festivali’ne katılanlara teslim edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen PKK’lılardan, Nergiz Karahan’ın cenazesi önceki gün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde defnedilirken, Mehmet Kaplan’ın cenazesi, dün ailesi tarafından alındı.

'Öcalan'ın etrafına kenetlenmeliyiz'

Kaplan’ın cenazesi Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan Faraşin Yaylası’nda defnedildi. Cenazeye BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ile PKK’nın sözde Van eyalet sorumlulardan Simko Derik ile elinde uzun namlulu silahlar bulunan PKK’lılar katıldı. BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, PKK’lı Mehmet Kaplan’ın cenazesinin toprağa verildiği yerde yaptığı konuşmada, Kürt halkının Abdullah Öcalan şahsında özgürlüğe ve barışa emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Kürt halkının Öcalan’ın etrafında kenetlenmesi ile ancak özgürleşebileceğini öne süren Nazmi Gür, önümüzdeki yerel seçim sonrası özerkliği kutlanacaklarını söyledi.

Milletvekili Gür, şunları söyledi:

'4 parçanın birleşme zamanıdır'

"Artık 4 parçadaki Kürt halkının birleşme zamanıdır. Kürt halkı, ulusal ittifakını pekiştirerek, özgürlüğe yol olacaktır. Sayın Öcalan, 21 Mart Diyarbakır Nevruzu ile yeni bir sürecin, silahların susacağı, demokratik siyasetin önünün açılacağı yeni bir süreç başlattı. Bu süreç ile gençlerin ölümlerinin önüne geçildi. Bu çok anlamlı ve çok erdemli bir duruştur. Sayın Öcalan’ın başlattığı bu süreç, bizim için büyük bir önem ve onur taşıyor. Bu süreç bizleri Kürdistan topraklarında özgürlüğe götürecektir.”

'Gözümüz kulağımız Suriye'de'

“Ben buradan bir de Rojava’da (Suriye) yaşanan gelişmelere değinmek istiyorum. Rojava halkının direnişini selamlıyorum, orada çok büyük şeyler oluyor, lütfen gözümüzün, kulağımızın biri de her gün Rojava’da yaşanan gelişmelerin üzerinde olsun. Bugün de burada Faraşin’de şehit Mehmet Goyi’yi son yolculuğuna uğurluyoruz. Mehmet arkadaş büyük bir komutandı. Davası uğruna yaşamını feda etti. Bizim de üstümüze çok şey düşüyor, Şehitlerin anısı önünde, onların mücadelesinin yolcuları olmaktır. Rehber Apo yolunda yürüyerek, özgürlüğe koşacağız. Ben bir kez daha ailesine ve tüm Kürt halkına başsağlığı diliyorum."