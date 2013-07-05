BDP'li grup Lice'de basın açıklaması yapacak

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) teşkilatları, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis ovasında toplandı. Bin kişiyi geçmesi beklenen 600-700 kişilik kalabalık arasında BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün de olduğu belirtildi.

Lice Kayacık köyündeki jandarma karakol inşaatını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri öncesinde, yoğun güvenlik önlemleri alan askerler, muhtemel bir saldırı durumuna karşı yerdeki taşları topladı. Karakolun çevresinde yaşayan vatandaşların ise tedirgin bekleyişi sürüyor. Grubun karakola 500 metre mesafede basın açıklaması yapması bekleniyor.

Lice’nin Kayacık Köyü Jandarma Karakolu’nun genişletme güçlendirme çalışmalarını geçen cuma günü bir grup protesto etmiş, askerlerin kalabalığın üzerine ateş açması üzerine 18 yaşındaki Medeni Yıldırım hayatını kaybetmişti.