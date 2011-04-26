-BDP'Lİ GRUBUN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS İZİN VERMEDİ MERSİN (A.A) - 26.04.2011 - Mersin'de, BDP'liler tarafından ''Demokratik Çözüm'' adı altında kurulan çadıra düzenlenen operasyonu protesto etmek için Adliye binasına yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Siteler Mahallesi'nde 160 ile 141. caddelerin kesiştiği noktada toplanan, kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık bir grup, düzenlenen operasyonu protesto etmek amacıyla Adliye binasına yürüyüşe geçti. Bunun üzerine Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlüklerine bağlı polis ekipleri, 160. Cadde ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kesiştiği noktada barikat kurdu. Bunun üzerine, yürüyüş yapan grup yolu trafiğe kapatarak, polisin uyarılarına rağmen yaklaşık 1 saat oturma eylemi yaptı ve sloganlar attı. BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz, bu arada otobüs üzerine çıkarak yaptığı açıklamada, ''Demokratik Çözüm'' adı altında kurdukları çadıra yapılan operasyonu kınadıklarını belirtti. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonları eleştiren Yılmaz, ''AKP hükümeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha hatırlatmak isteriz, biz bunları çok yaşadık. Halklar yenilmezdir, asla teslim alamazsınız. Savaşta ısrar ederek sorunları çözemezsiniz. Tek yol Kürt halkının demokratik taleplerini kabul etmek ve saygı göstermektir'' diye konuştu. Açıklamanın ardından bir süre daha oturan gruptakiler, BDP'li Akdeniz Belediyesi Başkanı Fazıl Türk'ün de çabasıyla ters istikamette yürüyerek, Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Akdeniz Belde Teşkilatına gitti. Aralarında yüzleri maskeli ve ellerinde taş ile sopa olanların da bulunduğu gruptakilerden bazıları, önlem alan polise taş attı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına atılan molotofkokteyli ise patlamadı. Grubun ayrıldığı yerde biriktirilen taşlar ise çevredeki vatandaşlar ve zırhlı araç ''TOMO'' ile temizlendi. Bu sabaha karşı ''sivil itaatsizlik'' eylemi kapsamında Güneş Mahallesi'nde kurulan çadıra, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımı ve zırhlı araçlar desteğinde operasyon düzenlenmiş, çadırın çevresinde ve yakınındaki bir bahçede yapılan aramada, çok sayıda molotofkokteyli ve havai fişek ile bunları atmak için kurulu düzenek ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında 15 kişiyi gözaltına alınmıştı.