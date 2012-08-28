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BDP'li gruba Türk bayraklı tepki

Grubu, bayrakla protesto etmeye çalışan kişi çevrede bulunan sivil polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı

28 Ağustos 2012 21:15

Mersin'de Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen bir grup BDP'li kadının arasına Türk bayrağı ile giren bir kişi, "Hepiniz bu bayrağın altında ezileceksin" diye tepki gösterdi.

Mustafa Ercan'ın Radikal gazetesindeki haberine göre, BDP İl binası önünde bir araya gelen 50 kadın, ’Tecrit son bulmadan toplumsal barış sağlanamaz’, ’Tecride karşı toplumsal direniş’, ’ Uludere ’de insanlığını unutan AKP devleti Gaziantep ’te insanlığını hatırladı’ dövizleri açtı. Grup adına açıklama yapan Gülbahar Bozaner, Gaziantep ’teki patlamanın ardından Ak Parti hükümetinin Kürtlere ve BDP ’ye karşı ırkçı faşizan açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.

Bozaner’in konuşmasının ardından kalabalığın içine Türk bayrağı ile giren Salih Gönültaş, "Hepiniz bu bayrağın altında ezilecek, boğulacaksınız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti" diye tepki göstererek kadınların üzerine yürümek istedi. Bu sırada çevrede bulunan sivil polisler Gönültaş’a engel olarak olay yerinden uzaklaştırdı.

BDP ’li kadınlar açıklamanın ardından dağıldı.

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