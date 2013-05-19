BDP’li Dora: Çocukları, halkları, birbirine düşmanlaştıran tarih kitabı olur mu?

Hülya Karabağlı / Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarih kitaplarını “tepeden tırnağa” elden geçireceği açıklaması yeni çalışmaya gözleri çevirdi. Ayıklamanın Talim Terbiye Kurulu tarafından yapılacak olması tartışmaya yol açarken, BDP’nin Süryani, Mardin Milletvekili Erol Dora tarih kitaplarının bilim adamlarınca hazırlanmasının en doğrusu olduğunu söyledi. Dora’ya göre, “bürokratlar”, yani Talim Terbiye Kurulu, bu işi yapmamalı. Çünkü “tarih tek yanlı yazılmaz”.

BDP’li Dora, T24’e, Milli Eğitim Bakanı Prof. Nabi Avcı’nın son açıklamalarını ve tarih kitaplarında Süryani, Ermeni, diğer etnik ve inanç gurupları hakkında nelerin olduğunu anlattı.

Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ömer Çelik döneminde, tarih kitaplarında son yapılan kısmi değişikliğin eskisinden kötü olduğunu vurgulayan Dora, tarihin yanlış aktarıldığına dikkat çekti.

Dora’nın sözünü ettiği, 10. sınıf öğrencilerinin okuduğu kitaba göre, Süryaniler, dış güçlerle işbirliği yaparak Osmanlı’ya karşı ayaklanıyor. İhanet içinde oldukları vurgulanıyor. Süryani Kadim Patriği İlyas Şakir Efendi İngilizlere, “Biz Türküz ve Türk idaresinden başka bir şey istemiyoruz” diyor.

‘Süryanileri Türkleştiriyor’

“Süryanileri Türkleştiriyor. Eski kitap da böyle bir şey yok” diyen Dora, “Süryanilerin kim olduğu bellidir. Tarihleri bellidir. Eskiden Türkiye’de Kürt yoktur diyorlardı” dedi. Eşitlikçi bir anayasa yapılmasının bu nedenle çok önemli olduğuna dikkat çeken Dora’nın değerlendirmeleri şöyle:

‘Nefret suçlarını barındıran müfredat’

“Nefret suçlarını barındıran böyle bir müfredatın okutulmasından herkesin rahatsız olması gerekir. Kendisine, evrensel düşünüyorum, demokrasi, insan haklarına inanıyorum diyebilen yalnız milletvekilleri değil, tüm sivil toplum örgütleri, aydınlar, gazeteciler hepimize, görev sorumluluk düşmektedir.

Türkiye’nin altına imza koyduğu uluslar arası sözleşmeleri göz önünde bulundurarak tarih kitapları hazırlanmalı. Farklı etnik guruplar, farklı halklar, farklı inançlar var. Bütün bunları bir uyum içerisinde demokratik bir ulusun inşası yönde hepsini onurlu bir birliktelik çerçevesinde bir müfredatın hazırlanması lazım.”

‘Ermenilere, Süryanilere olanları niye anlatmıyorsunuz?’

“Tarih kitaplarında, sadece ötekileştiren, ayrımcı, dışlayan ifadeler değil, olaylarla ilgili hatalar da var. Yazılan birçok şey olmamıştır. Bunları Rum, Ermeni, Yahudi, Alevi çocuklar birlikte okuyor. Çocukları, halkları birbirine düşmanlaştıran kitap olur mu? Tarihi yanlışlıklar yapılıyor. Kendi istedikleri için. Ermeni olayları, Süryanilere ne oldu? Onları niye anlatmıyorsunuz o zaman.”

‘Kardeşlik, dostluk ve yan yana yaşamaları sağlayan kitaplar’

“Halkların tarihini, doğru anlatmak lazım. Tarihte vuku bulmuş olaylar halkları birbirine düşmanlaştırıcı olmamalı. Her toplumun kendine özgü, sanata ve ticaret alanında yarattığı uygarlık var. Ben olsam bunları anlatırdım. Tek yanlı ve yönlü anlattığınız zaman düşmanlık yayacaktır.”

‘Süryaniler Mezopotamya’nın en eski halkı’

“Süryanilerden bahsederken ‘Mezopotamya’nın eski bir halkıdır’ denmeli. El sanatlarındaki uygarlığı ile tanıtılmalı.”