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BDP'li Demirtaş: Saldırıları şiddetle kınıyoruz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'daki patlama ve Siirt'tek saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'daki patlama ve Siirt'tek saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Kumrular Caddesi'nde dün meydana gelen patlamada 3 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 34 vatandaşın yaralandığını; Siirt'te yapılan saldırı sonucu da 4 kadın yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını anımsattı.

Olaylarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı yurttaşlara da acil şifalar dileyen Demirtaş, yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve sevenlerinin acısını paylaştıklarını kaydetti.

"Yaşam hakkına yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her iki olayı yapan ve yaptıranlar bir an önce açığa çıkarılmalıdır" diyen Demirtaş, açıklamasında devamla şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde sağlıklı bir soruşturma yürütülmeli ve tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Ne yazık ki dün Ankara'da meydana gelen patlamadan sonra hükümet ve devlet kurumlarının sergilediği tutum, yaptıkları çelişkili, gayri ciddi açıklamalar, hükümetin böyle bir kapasitesinin veya niyetinin olmadığını da göstermiştir. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in tutarsız açıklamaları ve olayda yaşamını yitiren yurttaşlarımız için kullandığı dil, kamuoyunu hayrete düşürmüştür.

Barış ve Demokrasi Partisi olarak tüm kamuoyu ile üzüntülerimizi paylaşıyor, bu tür olayların yaşanmaması ve ülkemizde barışın ve demokrasinin egemen olması için, yılmadan mücadele edeceğimizi belirtiyoruz."


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