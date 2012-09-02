BDP'li Çelik: Çocuklarımızın can güvenliği tehlikeye girecek

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, 66 aylık çocukların okula gönderilmesi tartışmasında güvenlik sorununa gündeme taşıdı. Bölgedeki çatışma ve şiddet ortamına dikkat çeken Çelik, "Alacakaranlıkta evden çıkan ve gece karanlığında eve dönen çocuklarımızın can güvenliği de oldukça tehlikeye girmektedir” dedi. BDP’li Çelik, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e “Bu çocukların, özellikle 60 aylık olan çocukların can güvenliklerini sağlamaya dönük bir çalışmanız var mı” sorudu.

BDP’li Çelik, T24'e, yeni uygulamanın bölgede yaşatacağı güçlükleri anlattı. Çelik, “Kış aylarında günlerin kısalığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde eğitim gören çocukları daha olumsuz etkileyecek. Öğrenci sayısı mevcut kapasitenin çok üzerinde olacak. İkili öğretime (sabahçı-öğlenci) geçilmesinden dolayı, ders sayısı artacak. Sabahçı öğrenciler neredeyse sabah 05.30’da ders başı yapacak, buna bağlı olarak öğlenci öğrenciler ise akşam 19.30 okuldan ayrılacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede şu soruları yöneltti:

-Yeni eğitim sistemi ile birlikte bir kez daha ortaya çıkan okullardaki fiziki yetersizlikleri gidermek noktasında Bakanlığınız hangi çalışmaları yürütmektedir?

-Yeni eğitim sistemi ile birlikte kaç okul tam gün eğitimden ikili sistem eğitime geçiş yapacaktır? Artan ders sayısı ile ortaya çıkan zaman problemini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Sabah 05.30 da ders başı yapmasını beklediğiniz çocukları okullara nasıl ulaştırmayı planlıyorsunuz? Öğrencilere ücretsiz servis uygulaması yapmayı düşünüyor musunuz?

-Alacakaranlıkta okula giden ve gün battıktan sonra okuldan ayrılan çocukların maruz kalacağı bedensel ve ruhsal travmaları araştırdınız mı? Bu çocukların, özellikle 60 aylık olan çocukların can güvenliklerini sağlamaya dönük bir çalışmanız var mıdır?

-Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında kaç öğrenci eğitim görmektedir? YİBO’larda ki personel, yatakhane, yemekhane, derslik ve bakıcı problemini çözmeye dönük Bakanlığınızın yürüttüğü projeler nelerdir?

-Mevcut koşullarda 4+4+4 eğitim sistemi ile eğitim görecek genç nesillerin karşılaşacağı problemler nelerdir? Bu problemleri nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?