BDP'li Canan: Umutlar tükenmiş değil

Yüksekova Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 2 gün süren 'Cilo Doğa Kültür ve Sanat Festivali' dün gece verilen konserlerle sona erdi. Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Beldesi yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınındaki alanda yapılan festivale katılan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, festival alanında yaklaşık 5 bin kişiye hitap etti.

Konuşmasına çözüm sürecini başlatan Abdullah Öcalan’a teşekkür ederek başlayan Esat Canan, "Allah selametlik versin, umarım en kısa bir süre içerisinde o da özgürlüğüne kavuşacaktır. Çünkü özgürlük her insanın talebidir her insanın başta istediği bir haktır. Dolaysıyla tüm halklara kendisinin sağlamış olduğu bu özgürlük ortamından dolayı tekrar şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatılan çözüm sürecinin bir parçası olduğunu belirten Canan şunları söyledi:

"Elbette devletten çok ciddi beklentilerimiz var. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak 6 aydır hükümetten ve Başbakan'dan adım atmasını beklemekteyiz. Çünkü bu ülkede kanın dökülmemesi, her insanın kardeşlik duygusu içerisinde yaşaması için, bu sürecin devamı için hükümetin adım atmasına ihtiyaç vardır. Ama ne yazık ki hükümet bu adımı henüz atamadı."

'Umutlarımız tükenmiş değil'

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık'ın 'AKP savaşmak istiyor. Buna karşı kendimizi savunacağız. Gerillayı durduruyoruz. Eğer operasyon yaptıklarını görürsek, bu operasyonlara karşı meşru savunma yapacağız' sözlerine ve sonrasında gelen tepkilere rağmen süreçle ile ilgili umutların henüz tükenmediğini kaydeden Esat Canan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Umutlarımız tükenmiş değil. Bu sürecin devamı için Kürt halkının meydanlarda ortaya çıkan, parlamento kürsülerinde dile getirilen, anayasa komisyonunda söylenen bütün talepleri açık ve nettir. Hükümetin bu taleplere mutlaka bir cevabı olacaktır. Bu ülkenin demokrasileşmesi, Kürtlerle Türklerin bir arada eşit bir temelde yaşaması için hükümetin adım atması gerekmektedir. Umuyoruz ve diliyoruz ki önümüzdeki günlerde parlamento olağanüstü çağrılarak bu meseleyi Türkiye’de çözer ve insanlarımız da rahat eder. Bu konuda bizlere düşen ne sorumluluklar varsa yerine getirmeye hazırız."