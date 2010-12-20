BDP'li bir grup Diyarbakır polis ile çatıştı

T24 - Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünü bahane eden BDP'liler Diyarbakır'da polisle çatıştı.



Göstericiler parti binasına kaçınca polis çevreyi kuşattı. Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Burunak, BDP'li Belediye Başkanı Osman Baydemir'e "2 saat boyunca bize molotof ve taş attılar. Arkadaşlarımız yaralandı. Çözüm bu mu başkan?" dedi





POLİS BİNAYA GİREMEDİ



19 Aralık 2000'de cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmek için yapılan ve 32 kişinin öldüğü İHayata Dönüş Operasyonu'nun yıl dönümünde Diyarbakır'da olaylar çıktı. Korsan gösteri düzenleyenler polisle çatıştı.



Göstericiler polise molotof kokteyli, taş ve havai fişek attı. Bazı göstericiler BDP İl Başkanlığı'na kaçınca polis binayı ablukaya aldı. Partiden de polise molotof kokteyli atıldı. Partililer polisin binaya girip göstericileri gözaltına almasına izin vermedi.





İL BAŞKANI YANLARINDAYDI



Diyarbakır'ın BDP'li Belediye Başkanı Osman Baydemir ve kentte bulunan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş binaya geldi. Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Burunak, Osman Baydemir'e, "2 saat boyunca havai fişek, molotof, taş attılar. Yaralı arkadaşlarımız var.



Gösteri sırasında il başkanı da yanlarındaydı. Demokratik şekilde basın açıklaması yapsalardı ne olurdu? Bu gençlerin yaptıklarıyla çözüm olur mu?" diye sitemde bulundu.