-BDP'Lİ BİNİCİ YOĞUN BAKIMDA GAZİANTEP (A.A) - 21.03.2011 - Trafik kazası geçirerek ağır yaralanan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin ameliyatının ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındığı, genel durumunun iyiye gittiği bildirildi. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Binici'nin hastanelerine geldiğinde beyin travması geçirdiğini, uzmanlar tarafından hemen değerlendirme yapıldığını söyledi. İbrahim Binici'nin hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu belirten Yıldırım, ''Vücudunun diğer yerlerinde beyin dışında problem olmadığı, ancak travmaya bağlı olarak beynin sağ sağ parietal bölgesinde subdural hematom bulunduğundan dolayı acilen ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirilerek hastanemizin cerrahi yoğun bakım ünitesine takip ve tedavi amacıyla alındı. Genel durumu iyiye doğru gidiyor'' dedi. İbrahim Binici'nin genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Bakır, şunları kaydetti: ''İbrahim Binici, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre bekleyip uyandıracağız. İbrahim Binici'nin genel sağlık durumu bir başka hastaneye transferi için uygun değil ve tedavisi Sani Konukoğlu Hastanesinde sürdürülecek. Milletvekilinin sol bacağında da hareket kısıtlılığı var. Beyninde bir kanama olmaması halinde sağlık durumunda düzelme bekliyoruz.'' -BAKAN AKDAĞ'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU- Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği, yapılması gerekenlerin tümünün Sanko Hastanesinde yapıldığını ve durumu yakından takip ettiğini belirttiği öğrenildi. Bu arada, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da kazanın ardından hastaneye gelerek başhekim Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan bilgi aldı, ameliyat sonrası Binici'yi ziyaret etti. Sakık, Sanko Hastanesi Başhekimi ve doktorlarına teşekkür etti. Adana'daki Nevruz kutlamalarına katılan Milletvekili Binici, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 30. kilometresinde, içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanmış ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesine kaldırılmıştı.