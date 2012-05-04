BDP'li Binici: Lise öğrencilerine evlilik yolu açılması kan davasını hortlatabilir

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Milli Eğitim Bakanlığı’nın liseli öğrencilere evlilik yolunu açan yönetmelik taslağını, "İslamiyet"in 'i' harfi yok. Bölge halkına yapılmış en büyük vicdansızlık" diye değerlendirdi. Binici, hükümete, "'Haydi Kızlar Okula' dediniz. Artık, 'Haydi Kızlar Evlilik' mi olacak" diye sordu. Binici’ye göre, din ve namus konusunda çok hassas olan bölgede, düzenleme hayata geçerse, kan davası hortlayabilir. "Cinayetlere neden olur. Kellemize rağmen buna karşı mücadele ederiz" diyen Binici, "Bu mücadelemizi de KCK’ya bağlarlar" dedi.

'Çocuk Gelinler' de ilk sıralarda yer alan illerden Şanlurfa’nın BDP Milletvekili İbrahim Binici, T24’e, liseli evlilik taslağını bölgenin kendine has dokusuyla değerlendirdi. Binici’ye göre, AKP ikiyüzlü bir politika yürütüyor. Bu, Türkiye, Doğu ve Güneydoğu için büyük bir talihsizlik.



‘İklim zaten Urfalı çocukları erkenden ergen yapıyor’



Bölgedeki iklim koşullarının, çocukların beden yaşını Batı’daki illere bir iki yaş fark attığına dikkat çeken Binici, "Mesele, beyin yaşının 18 olması. 15 yaşında bir çocuk reşit olmadıysa; nasıl sorumluluk yüklenir bu çocuğa. Bölgemizde oldukça erken yaş evlilikleri var” diye konuştu. “Çok şükür laik bir ülkeyiz. Ben de laikliği savunan bir insanım" diyen Binici, "Şeriatla yönetilen ülkelerde 12 yaşa kadar evlilikler var. AKP böyle evliliklerin yolunu açıyor. Bölgede bir sürü kaos yaşanacak. Eğer yasal bir güvence kazanırsa bu taslak, sorumsuzlukla evlilikler başlar. Yasaya dayandığı için vatandaş bunu uygular. ‘Allah’tan sonra devlet’ görüşü hakimdir. Bu nedenle, AKP inanç konusunda ikiyüzlü politika yürütüyor. Türkiye için, Doğu ve Güneydoğu için özellikle Urfa’mız için talihsizliktir" diye konuştu.



'Haydi Kızlar Okula' kampanyası neydi o zaman?



Hükümetin politikalarına dikkat çeken Binici, "Yakın tarihe kadar ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyası yapıldı. Kız erkek fark etmiyor. Özellikle, Güneydoğu Anadolu’da ve Urfa’da uygulandı. Böyle handikap olur mu? Artık, ‘Haydi Kızlar Evlilik’ mi denilecek? Kucaklarında bebeklerle çocukları okula mı gönderecek? Bölge halkına yapılmış bir haksızlık ve vicdansızlıktır" dedi.



İslamiyet’in 'i' harfi yok?



İbrahim Binici şöyle konuştu:

"Şeriat yönetimine mesaj mı veriliyor? İslam diniyle bir ilgisi yok bunun. İslamiyet’in ‘i’ harfi yok. Bizim bölgenin kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yapı, din ve namus üzerine ölür ve öldürür. Böyle bir şey asla olsun istemeyiz ama; yapı budur. Şimdi, bu temiz duygular bilindiği halde siyasete eda etmek vicdansızlıktır."



'Kellemize rağmen mücadele ederiz'



"Kellemize rağmen mücadele ederiz. Bunu da diğerlerinde olduğu gibi KCK’ya bağlarlar. Kellemiz gitse kabul etmeyiz. Kız ve erkek çocuklarına böyle bir yol açılmasına izin vermeyiz. Çok tehlikeli bir proje. Bölgede, yeniden kan davalarının hortlamasına, cinayetlerin yaşanmasına neden olabilir. Toplumsal cinayettir."