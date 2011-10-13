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BDP'li Bengi Yıldız'a, bir yıllık disiplin cezası

Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen ve eleştirilere maruz kalan BDP'li Bengi Yıldız hakkında partisinin disiplin kurulu kararı belli oldu. Kurul, Yıldız'ın BDP ile ilişkilerini bir

13 Ekim 2011 03:00


T24 - Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen ve eleştirilere maruz kalan BDP'li Bengi Yıldız hakkında partisinin disiplin kurulu kararı belli oldu. Kurul, Yıldız'ın BDP ile ilişkilerini bir yıl süre ile dondurma kararı aldı.

Bodrum'da tatil yaparken çekilen fotoğrafları nedeniyle günlerce konuşulan Bengi Yıldız, TBMM'nin açılışında da BDP grubuyla birlikte yemin etmemişti. BDP'li vekillere sorulan sorular arasında Bengi Yıldız'a ilişkin olanlar da vardı, verilen yanıt, "Yakında yemin edecek" biçimindeydi. Yıldız, 3 gün sonra BDP sıralarından meclis kürsüsüne gelerek yemin etti.


CNNtürk'te yer alan habere göre, Meclis'te BDP grubu ile oturamayacak Parti içinde de tartışmalara ve kutuplaşmalara yol açan fotoğrafları nedeniyle özellikle kadın partililer Yıldız'ın ihracını istedi. Günler sonra BDP Disiplin Kurulu, Yıldız ile ilgili karara vardı. Buna göre, BDP, Bengi Yıldız ile ilişkilerini bir yıl süre ile donduracak.


Bu karar nedeniyle Bengi Yıldız, TBMM'de de BDP grubu ile birlikte oturamayacak. Otursa bile BDP grubuna dahil olamayacak, alınan kararlarda söz sahibi olmayacak. Parti toplantılarına katılamayacak Yıldız bu karar gereğince sadece Meclis'te değil, BDP'de de aktif rol alamayacak. Yıldız, partinin toplantılarına katılma, alınan kararlara dahil olma hakkından men edildi. Peki bir yıl sonra ne olacak? Alınan bilgilere göre, disiplin kurulu yeniden toplanacak ve Yıldız'la ilgili yeni bir karar alacak. Karar Bengi Yıldız'a da tebliğ edildi.




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