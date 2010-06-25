BDP'li belediyeler özerklik ilan edecek

T24 - PKK liderlerinden Cemil Bayık BDP’li belediyelerin yerel özerklik açıklamasının ardından yakında ‘demokratik özerklik’ ilan edeceklerini açıkladı.



Geçen hafta sonu Diyarbakır’da toplanan BDP’li belediyelerin, “merkezi hükümette tamamen bağımsız hale gelmek için mücadele edilmesi” kararı hala tartışılırken, sürpriz bir açıklama da PKK’dan geldi.



PKK’nın liderlerinden Cemil Bayık, yakın bir zamanda “demokratik özerklik” ilan edeceklerini açıkladı.



Bayık Fırat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Eğer Kürt sorununun demokratik siyasal çözümü için tek yanlı çaba gösterdiysek, amacımız demokratik özerklik çerçevesinde bir siyasi çözüm ortaya çıkarmaktı. Bu çabaların amacı demokratik özerkliği geliştirmekti. Yani Türkiye sınırları içerisinde Türk devletiyle Kürt toplumunun ilişkilerini demokratik özerklik temelinde çözmek istedik.



Türk devleti en makul çözüm olan bu yaklaşımımıza olumsuz karşılık verince bizim sorunu demokratik siyasal yöntemle ve demokratik özerklik temelinde çözme çabalarımız sabote edilmiş oldu. Onun için demokratik özerkliği şimdi kendi mücadelemizle pratikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz.



Kürt sorununu bu temelde çözmek istiyoruz. Eğer Türk devleti çözüme yanaşırsa, biz demokratik özerkliği Türk devletiyle gerçekleştiririz. Kürt sorununu bu temelde devletle müzakere temelinde çözmüş oluruz. Türk devleti buna gelmezse, Kürt sorununu demokratik özerklik temelinde yine çözeriz. Şimdi yapmak istediğimiz de budur. Yakında bunun resmî ilanını da yapacağız.”







