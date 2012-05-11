BDP'li Belediye Başkanı'na 7 yıl 3 ay hapis

Ağrı'nın Patnos İlçe Belediye Başakanı BDP'li Yusuf Yılmaz, 'örgüt üyesi olmak' ve 'polise mukavemet' suçlarından 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Patnos’ta 2011 yıllında BDP İlçe Örgütü tarafından Şırnak’ın Uludere İlçesi kırsalında çıkan çatışmada ölen PKK’lılar için yapılan basın açıklamasına katılan Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz hakkında, Özel Yetkili Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde ’Örgüt üyeliği’ ve ’Polise mukavemet’ iddiaları ile dava açıldı.

Semih Yardımcı'nın Radikal'de yer alan haberine göre, tutuksuz yargılanan Başkan Yılmaz 10 Mayıs günü görülen karar duruşmasına katılmazken, avukat Bahattin Fırat duruşmada hazır bulundu. İddia makamı, Yılmaz’ın örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve polise mukavemet etmek suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Bahattin Fırat ise, müvekkili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Yılmaz’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, polise mukavemet etmek suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Yılmaz, polislerin hazırladığı iddianamelerin hakimler ve savcılar tarafından imzalandığını iddia ederek, hükümetin BDP’li belediye başkanlarını hedef haline getirdiğini söyledi. AKP hükümetinin Kürt halkının iradesine kelepçe vurmak istediğini iddia eden Yılmaz, "Nasıl ki askeri ve siyasal operasyonları dağlarda ve Kürdistan’ın diğer coğrafyalarında devam ettiriyorsa üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızın üstünde de yine aynı yoğunlukta operasyonları sürdürmektedir" dedi.

Kürt halkının direnmekten başka alternatifinin olmadığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Kürtlerin siyasetçilerini cezaevlerine atıp sadece bize dağ yolunu göstermektedirler. Ben burada belediye başkanıyım. Burada katıldığım basın açıklamasında herhangi bir olay olmamış, bir çakıl atılmamış, bir cam kırılmamış. Polisin keyfi bir şekilde hazırlayıp göndermiş tek dosya tek kişi tarafından sadece Belediye başkanını durdurmak için böyle bir iddianameye başvurmuşlar. Biz yılmayacağız buna karşı direneceğiz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız" diye konuştu.