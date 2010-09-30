-BDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA ŞIRNAK (A.A) - 30.09.2010 - Şırnak'ın Balveren Beldesi Belediye Başkanı Abdurrezak Yıldız, gözaltına alındı. BDP'li Belediye Başkanı Abdurrezak Yıldız, Kasrik Beldesindeki jandarma yol kontrol noktasında gözaltına alındı. ''Terör örgütü PKK'nın propagandası yapmak'' suçundan hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Başkan Yıldız'ın mahkemenin çağrısına rağmen ifade vermeye gitmemesi üzerine hakkında yakalama karar çıkarıldığı belirtildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürülen Yıldız'ın, ifadesi için Diyarbakır'a götürüleceği bildirildi. Yıldız'ın Avukatı Ali Bayram, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin Yıldız hakkında çağrıya rağmen ifade vermemesi nedeniyle yakalama kararı çıkardığını söyledi.