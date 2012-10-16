BDP'li Belediye Başkanı Edibe Şahin, Avrupa'yla sorunu devam ediyor

Ankara tarafından Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) Türk heyetine asil üye olarak aday gösterilen Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, heyette yer almayı reddetti. Şahin, ret cevabına gerekçe olarak, yerine aday gösterilen Viranşehir (Şanlıurfa) Belediye Başkanı Leyla Güven'in cezaevinde olduğunu öne sürdü. Bu cümle üzerine AYBYK Başkanlık Divanı, Türkiye'nin bir koltuğunu boş bırakma kararı aldı. Şahin, bu hafta Strasbourg'da yapılacak genel kurul toplantıları öncesinde AYBYK yönetimine bir mektup göndererek "görevi kabul etmediğini" bildirdi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; Şahin, mektubunda, "Bizim AYBYK üyemiz Leyla Güven'dir. O cezaevinde olduğu sürece benim bu görevi kabul etmem etik bir davranış olmaz" mesajını verdi. Bu durum üzerine Türkiye'nin bir koltuğunun boş kalması kararlaştırılırken, söz konusu karar bu haftaki genel kurul toplantılarında 12 yerine 11 yerel yöneticisyle temsiz edileceği duyuruldu.

2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmiş olan Leyla Güvenm, KCK davasında yargılanmasından dolayı "geçici tedbir" Kasım 2011 tarhinden görevinden alınmıştı.

AYBYK Güven'in durumunu Ekim 2011 genel kurul oturumlarında tartışmış ve "Türkiye'ye anayasal destek" kapsamında bu konunun Venedik Komisyonu tarafından ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin il genel ve belediye meclislerinden seçilmiş vekilleri bir araya getiren AYBYK'da 12'si asil, 12'si de yedek olmak üzere Türkiye'den toplam 24 üye görev yapıyor. AYBYK Türk heyetine Antalya İl Genel Meclis üyesi Gaye Doğanoğlu başkanlık ediyor.