-BDP'Lİ BELDE BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI BİTLİS (A.A) - 20.10.2010 - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere beldesinin BDP'li Belediye Başkanı Lezgin Bingöl, ''yasa dışı örgüt propagandası'' suçundan verilen 10 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kolludere Belediye Başkanı Lezgin Bingöl hakkında, 2004'te İstanbul'da düzenlenen bir programda, ''yasa dışı örgüt propagandası yaptığı'' gerekçesiyle açılan dava, 3 ay önce karara bağlandı. Bingöl, cezasının 3 ay ertelenmesi talebiyle Hizan Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Erteleme talebi kabul edilen Bingöl'ün cezasının infazı 3 ay ertelendi. Ertelenme süresinin dolması üzerine 10 ay ceza verilen Bingöl, tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.