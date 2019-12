BDP'li Bayındır'dan Kavaf'a istifa çağrısı

T24- Silopi'de polisin tazyikli su sıkması sonucu kalça kemiğini kırdıktan sonra ilk kez Genel Kurul'a katılan BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, önce Shakespeare'den alıntı yaparak, İngilizce 'to be, or not to be' dedi. Ardından aynı kalıbı Kürtçe tekrarlayan Bayındır, kurula "Zorunuza mı gitti?" diye sordu. Koltuk değneklerini gösterek "Bu benim TC kimlik numaram" diye ekleyen Bayındır, Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf'ı "Kürt kadınlarının haklarını savunmuyorsunuz" diyerek istifaya davet etti.









TBMM Genel Kurulu’nda Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Bayındır koltuk değneyile geldi





Kürsüye koltuk değneğiyle gelen BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’a, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, "Geçmiş olsun" dedi.



Önce İngilizce sonra Kürtçe konuştu





Bayındır, konuşmasında önce Shakespeare’den alıntı yaparak "to be, or not to be" diyerek başladı ve ardından Kürtçesini ifade etti. Bayındır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizi yaraladı mı, olmak ya da olmamak. İşte benim bugünkü buradaki varlığım, buradaki duruşum. Resmi devletin ideolojin hedefi Kürtleri, kadınları, çocukları, gençleri, emekçileri yok saymaktır. To be, or not to be... Olsanız da olmasanız da yok sayıyorum sizi diyor.Siz bana yabancı ben size yabancıyım şu anda. Soruyorum size sayın milletvekilleri, bugün bu halde konuşmamın sorumlusu hepiniz değil misiniz? Beni yok ederek, Kürt halkını yok edeceğinizi mi sanıyorsunuz?"



Bakan Kavaf'ı istifaya çağırdı





BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Genel Kurul’da, kadından sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ı da istifaya davet ederek, şöyle dedi: "Sormak isterim Aliye Hanım kadından sorumlu bakan. Kürtlerin oylarıyla seçilmiş milletvekiliyim. Siz kadın haklarını savunmak için orada değilsiniz, siz Sayın Başbakan’ın ne dediğini onaylamak üzerinde ordasınız. Siz kadından sorumlu olamazsınız, istifaya çağırıyorum sizi."

Koltuk değneklerini gösterdi





Kürsüde konuşurken koltuk değneklerini gösteren Bayındır, "Yurt dışına çıkıyorum, bana TC kimlik numaramı istediler. Ben de işte kimlik numaram bu (koltuk değneklerini göstererek). Bana öngördüğü TC Devletinin vekiline, kadına reva gördüğü budur; koltuk değnekli. Kırarız bacağını derdiniz, kırdınız bacağımı ama yüreğimi, beynimi kıramadınız. Susun oturun yerinize" dedi.