T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Başkan'ın aracına saldırı

Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı, otomobilinde bulunan terör örgütüne ait afiş ve pankartlar yüzünden zor anlar yaşandı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı, otomobilinde bulunan terör örgütüne ait afiş ve pankartlar yüzünden zor anlar yaşandı.

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in Erzurum Özel Yetkili 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmasını izlemek için Erzurum’a gelen Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı BDP’li Ayhan Erkmen, otomobilindeki afiş ve pankartlar yüzünden zor anlar yaşadı. Sanayi Sitesinde otomobilini serviste baktıran Erkmen’in bagajında terör örgütüne ait renklerden oluşan afiş ve pankartlar bulunduğu belirten gençler önünü kesti.

Otomobilden inerek gençlerle tartışan Ayhan Erkmen, olayların büyüme olasılığı üzerine oto servisine sığınarak yardım istedi. Bu sırada toplanan grup otomobilin camlarını kırarak hasar verdi. Sanayi esnafının otomobillere binerek gösteri yapması ve toplananların sayısının artması üzerine Emniyet Müdürü İbrahim Çelik, olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Bu sırada bir takside bulunan gencin camdan salladığı bayrağı trafik polisinin alması sinirleri gerdi. “O Türk bayrağı. Türk bayrağına müdahale etme. Diğer bayrağa müdahale et” diye bağırması üzerine Emniyet Müdürü Çelik, polis memuruna “Sana mı düştü o bayrağı almak?” diye tepki gösterdi. Gençleri yanaklarından öpen Emniyet Müdürü Çelik, “Sizleri seviyorum” diyerek toplananların dağılmalarını sağladı. Emniyet Müdürü Çelik, Belediye Başkanı Ayhan Erkmen’in güvencede olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24