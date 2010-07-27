BDP'li Başkan'ın aracına saldırı

T24 - Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı, otomobilinde bulunan terör örgütüne ait afiş ve pankartlar yüzünden zor anlar yaşandı.



Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in Erzurum Özel Yetkili 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmasını izlemek için Erzurum’a gelen Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı BDP’li Ayhan Erkmen, otomobilindeki afiş ve pankartlar yüzünden zor anlar yaşadı. Sanayi Sitesinde otomobilini serviste baktıran Erkmen’in bagajında terör örgütüne ait renklerden oluşan afiş ve pankartlar bulunduğu belirten gençler önünü kesti.



Otomobilden inerek gençlerle tartışan Ayhan Erkmen, olayların büyüme olasılığı üzerine oto servisine sığınarak yardım istedi. Bu sırada toplanan grup otomobilin camlarını kırarak hasar verdi. Sanayi esnafının otomobillere binerek gösteri yapması ve toplananların sayısının artması üzerine Emniyet Müdürü İbrahim Çelik, olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Bu sırada bir takside bulunan gencin camdan salladığı bayrağı trafik polisinin alması sinirleri gerdi. “O Türk bayrağı. Türk bayrağına müdahale etme. Diğer bayrağa müdahale et” diye bağırması üzerine Emniyet Müdürü Çelik, polis memuruna “Sana mı düştü o bayrağı almak?” diye tepki gösterdi. Gençleri yanaklarından öpen Emniyet Müdürü Çelik, “Sizleri seviyorum” diyerek toplananların dağılmalarını sağladı. Emniyet Müdürü Çelik, Belediye Başkanı Ayhan Erkmen’in güvencede olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi.