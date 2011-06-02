BDP'li başkan ses kaydını doğruladı

T24 - Başbakan Erdoğan'nın dün Diyarbakır mitinginde ortaya attığı "BDP, MHP'yi destekliyor" iddiasına ve ardından yayınlanan ses kaydına BDP Elazığ İl Başkanı'ndan tepki geldi. Ses kaydını doğrulayan ancak MHP'yi desteklemelerinin mümkün olmadığını söyleyen BDP'li başkan "Konuşma kişileri bağlar, partiyi bağlamaz" dedi.







Başbakan Erdoğan Diyarbakır'da düzenlenen mitingde, BDP'nin Elazığ'da MHP'yi destekleceği yönünde telefon görüşmelerinin olduğunu söylemiş ve ardından bu ses kayıtları basına yansımıştı.

Eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile eski Elazığ İl Başkanı Baki Yıldırım arasında geçen çarpıcı konuşmayı BDP Elazığ İl Başkanı Mehmet Kılıçtepe doğruladı.

MHP'yi desteklemelerinin mümkün olmadığını söyleyen Kılıçtepe, "Yani yeryüzü ile gökyüzü birbirine ne kadar uzaksa, biz de MHP'den hatta diğer sistem partilerinden, şu anki anlayışlarıyla o kadar uzağız" dedi.

Kılıçtepe, "Bu görüşmeyi yapan arkadaş kendi bireysel kaygısını dile getiriyor. Bireysel görüşüdür partimizi bağlamıyor. Zaten partimiz boykot ile ilgili kararını 6 Mayıs tarihinde kamuoyunu deklare etmişti" dedi.

BDP Elazığ il Başkanı Mehmet Kılıçtepe, boykot kararı ile ilgili anlayışlarında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Bu boykot görüşü sadece ilin görüşü değildi, bir taraftan alınan karar genel merkeze iletilmişti. Genel merkez de bu kararı onaylamıştı. Bu görüşü dile getiren arkadaş eski il başkanımızdır ve kendi bireysel kaygısını dile getirmiştir. AK Parti'ye bir ders vermek için, Elazığ'da AK Parti milletvekili sayısını düşürmek için 'Biz seçime gidemeyeceğiz, bizim dışımızdaki hangi parti güçlüyse CHP ise CHP'ye, yoksa MHP'ye yüklenip AK Parti milletvekillerinin sayısını düşürelim' şeklinde bireysel görüşlerini dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Telefon dinlemelerinin hukuk dışı bir olay ve gayri yasal olduğunu belirterek, ülkeyi idare eden bir başbakanın elde ettiği bilgileri kamuoyuna açıklayıp sanki bir balık yakalamış gibi bunu deklare etmesini doğru bulmadıklarını söyledi.



Erdoğan duyurdu, şok kaset çıktı!

Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'daki miting konuşmasında bir BDP'linin ses kaydının çıkacağını o kayıtta "Elazığ'da biz güçlü değiliz dolayısıyla MHP'yi destekleyelim" sözlerini sarfettiği iddiasında bulundu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından kaset internete düştü. BDP'nin eski Eşbaşkanı Gültan Kışanak ise kasetin komplo olduğunu söyledi.