BDP'li Başkan polis kameralarına yakalandı

T24

İLÇE BAŞKANI KAYDEDİLDİ

UÇUCU MADDEYLE CESARETLENDİRİYORLAR

Adana'da korsan gösteri organize ettiği, polise taş atan gençlerin kimlikleri belirlenmemesi için yüzlerine taktıkları poşuları düzeltirken görüntülendiği öğrenilen BDP Seyhan ilçe başkanıyla birlikte 5 kişi tutuklandı.14 Temmuz 1982 tarihinde Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde başlattıkları açlık grevi sonrası ölen terör örgütü PKK üyelerini anma bahanesiyle 25 Temmuz'da, Ova, Şakirpaşa, Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallerinde izinsiz gösteri yapan, polis ekiplerine de taş ve molotofkokteyli atılmasıyla ilgili Fatih G, Okan D. ve A.S. (14) gözaltına alındı.Foto Film Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilen görüntülerin incelenmesinin ardından da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, BDP Seyhan İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz, Agit B. ve Murat C. gözaltına alındı.BDP Seyhan İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz'ın Ova Mahallesi 2 Sokak üzerinde düzenlenen izinsiz gösteriyi organize ettiği belirlendi.Beyaz'ın izinsiz gösteride terör örgütü lehine sloganlar atıp, polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran grubu yönlendirirken polis kameraları tarafından görüntülendiği öğrenildi.Beyaz'ın polise taş atan gençlerin kimlikleri belirlenmemesi için yüzlerine taktıkları poşuları düzelttiği, ölen terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve terör örgütünü övücü yazıların olduğu bez afişlerin nasıl taşınacağına ilişkin yönlendirmeler yaptığının görüldüğü kaydedildi.TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gülbahçesi Mahallesi 13052 Sokak'ta bulunan evle 13362 Sokakta'ki arazide de arama yaptı.Burada, molotofkokteyli yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 65 boş şişe, 8 litre benzin, fitil olarak kullanılan çok miktarda bez parçası, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında patlayıcı yapımında kullanıldığı belirlenen toz madde, 5 tüp uçucu madde ele geçirildi.Uçucu maddelerin yanıcı madde hazırlanmasının yanı sıra terör örgütü lehine düzenlenen korsan gösterilere katılanları cesaretlenmek amacıyla da kullanıldığı tespit edildi.Sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14 yaşındaki A.S, 6008 sayılı ''Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' gereği serbest bırakılırken, BDP İlçe Başkanı Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.