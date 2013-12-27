T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'li Başkan adayına tepki gösterenler belediye binasına saldırdı

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde BDP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hikmet Demir'e partililerden büyük tepki gösterildi

27 Aralık 2013 16:30

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde BDP'nin belediye başkan adayı gösterdiği Hikmet Demir'e tepki gösteren partililer dün gece belediye binasına molotof, havai fişek ve taşlı saldırı düzenledi. Bugün BDP ilçe binasına giden partililer, yönetimi istifaya çağırıp, binada beklemeye başladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde BDP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hikmet Demir'e partililerden büyük tepki gösterildi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dün Diyarbakır'da adayları açıklamasının ardından gece saatlerinde belediye binası saldırıya uğradı. Demir'in adaylığına tepki gösterenler belediye binasına molotof, havai fişek ve taşlarla saldırıda bulundu. Saldırı üzerine polis, belediye önünde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

İdil'de gösterilen adaya tepkiler bugünde sürdü. Partililer BDP İlçe Başkanlığı'na giderek, ilçe yöneticilerinin istifa etmesini istedi. Protestocular ilçe binasında bekleyişlerini sürdürürken, partinin gençlik kolu da ilçe binasını duvarına, 'Halkın iradesini yok sayamazsınız. Gençlik Kolu' yazılı pankart astı.

 

ETİKETLER

bdpselahattin demirtaşadayidilşırnak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24