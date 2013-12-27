BDP'li Başkan adayına tepki gösterenler belediye binasına saldırdı

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde BDP'nin belediye başkan adayı gösterdiği Hikmet Demir'e tepki gösteren partililer dün gece belediye binasına molotof, havai fişek ve taşlı saldırı düzenledi. Bugün BDP ilçe binasına giden partililer, yönetimi istifaya çağırıp, binada beklemeye başladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde BDP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak gösterdiği Hikmet Demir'e partililerden büyük tepki gösterildi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dün Diyarbakır'da adayları açıklamasının ardından gece saatlerinde belediye binası saldırıya uğradı. Demir'in adaylığına tepki gösterenler belediye binasına molotof, havai fişek ve taşlarla saldırıda bulundu. Saldırı üzerine polis, belediye önünde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

İdil'de gösterilen adaya tepkiler bugünde sürdü. Partililer BDP İlçe Başkanlığı'na giderek, ilçe yöneticilerinin istifa etmesini istedi. Protestocular ilçe binasında bekleyişlerini sürdürürken, partinin gençlik kolu da ilçe binasını duvarına, 'Halkın iradesini yok sayamazsınız. Gençlik Kolu' yazılı pankart astı.