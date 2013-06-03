BDP’li Baluken'den Cumhurbaşkanı'nın sözlerine destek

Hülya Karabağlı / Ankara



BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Demokrasi sadece seçim değildir” diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sözlerini katıldıklarını söyledi. Baluken, BDP’nin, Gül’ün Gezi Parkı için söylediği sözleri uzun süreden beri savunduğuna dikkat çekerek, “ Demokratik devlette, talepler önemsenmelidir. Bu talepleri, gazla, copla, baskıyla, şiddetle sindirmeye çalışmak yanlıştır. Cumhurbaşkanının sözleri bizim de savunduğumuz görüşler çerçevesindedir” dedi.



TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, yurt genelinde süren eylemleri değerlendiren Baluken, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir görüş ayrığı olup olmadığı sorusuna ise, “ Bu konuda bir bilgi sahibiz değiliz” şeklinde cevap verdi.



Gezi Parkı rövanşist karşılaşmaya evriliyor



Baluken, Taksim Gezi Parkı eyleminin amacı dışına çıktığını söyledi. “ 90 yıldır bu ülkede herkesi tekleştirmey çalışan anlayışın AKP zihniyeti ile bir rövanş durumuna geçişidir” diyen Baluken, böyle bir gelişmeye destek vermeyeceklerini söyledi. Baluken, bu yaklaşımlarından Taksim Gezi Parkı’na verilecek destekten geri adım attıkları sonucu çıkarılmamasını söyledi. Baluken, başbakanın her konuda belirleyici olmak istemesinin sorunun ana kaynağını oluşturduğunu söyledi .





Baluken’in açıklamaları şu şekilde:



Irkçı, ulusalcı, cinsiyetçi kesimlerle olmayacağız



“Barış ve Demokrasi Partisi olarak hiçbir sebep ve durumda ırkçı, ulusalcı, cinsiyetçi kesimlerle yan yana durmayacağımızı, AKP hükümetinin anti demokratik, sosyal mühendislik içeren baskıcı politikaları ile her zaman mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Türkiye’de eski statükonun da kurulmak istenen statükonun da karşısında olduğumuzu halkların ve kimliklerin kendi özgüllükleri içerisinde bir arada yaşamasını öncülleyen bir rol, misyon ve anlayışta hareket ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Tüm Kürt halkı ve demokrasi güçlerinin de bugüne kadar bu misyon ve anlayış için bedeller verdiğini ve bundan sonra da bu ilkesel çerçevede mücadele kararlığında olduğumuzu kamuoyuna deklare ediyoruz.

Demokratik Cumhuriyetin inşası için başta AKP hükümeti olmak üzere tüm kamuoyunu duyarlılığa davet ediyor, otoriterliğin ve yasakçı zihniyetin kendisiyle aynı anlayışta bir yaklaşımla temizlenemeyeceğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



AKP hükümeti halktan özür dilemeli

Son olarak AKP hükümetinin tüm halkımızdan özür dilemesini, gözaltındaki yurttaşlarımızı derhal serbest bırakmasını, yasaklayıcı politikalardan vazgeçmesini, emniyet teşkilatı içerisinde kapsamlı bir soruşturma başlatmasını, sorumluların derhal görevlerine son verilmesini, ekolojik ve insani yıkım getiren uygulamalarından vazgeçmesini ve tüm demokratik, ilerici halkımıza da sağduyulu davranıp militarist, ırkçı, cinsiyetçi çevrelere zemin vermemesi, provokasyonlardan uzak durması gerektiğini buradan paylaşıyoruz.”